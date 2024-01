Srbija nakon Zagreba doživjela još jednu pljusku, od rukometaša ovo nisu očekivali

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je u svojoj prvoj utakmici na Europskom prvenstvu rukometaša u akciji protiv Španjolaca u Mannheimu, a u ostatku programa, najviše je odjeknuo dramatičan rasplet u kojem je Srbija sve imala u svojim rukama protiv Islanđana u Muenchenu, ali ipak nije došla do pobjede.

Srbi su u posljednjoj utakmici ispustili dva gola prednosti i na kraju uzeli samo bod, s 27:27 na završetku utakmice. U završnih 60 sekundi ušlo se s 27:25 za Srbiju, no Islanđani su se uspjeli izvući i doći do remija. Bilo je tako napeto i s toliko nevjerojatnim raspletom da je profil Eura na Twitteru, današnjem X-u, postavio pitanje je li se već sada dogodila najbolja utakmica turnira.

Prije nego su se Islanđani vratili i osvojili bod, Srbija je bila u vodstvu do kojeg je došla rezultatskim bijegom do 17:14 u drugom poluvremenu. Činilo se da je sve riješeno nakon što su Srbi vodili s 27:24, a kasnije s +2 na ulasku u posljednju minutu, no uspjeli su propustiti šansu za pobjedu. Za Island je gol vrijedan boda pet sekundi do kraja zabio Sigvaldi Bjoern Gudjonsson.

Austrija slavila u skupini s Hrvatskom

Srbija i Island završili su bez pobjednika, a drugdje, u hrvatskoj skupini u Mannheimu, svoj uspješni start imala je reprezentacija Austrije s uvjerljivih 31:24 protiv Rumunjske. U tom susretu su Austrijanci sve riješili u drugom poluvremenu u kojem su pobjegli do +7, a s tih sedam razlike je utakmica i završena.

