Slovenci uzeli mjeru svjetskim prvacima i prekinuli njihov nevjerojatan niz

Jedno od najvećih iznenađenja na Europskom prvenstvu u rukometu, koje se održava u Njemačkoj, priredili su naši susjedi Slovenci, koji su savladali svjetske prvake Dance 28:25 i osigurala borbu za peto mjesto.

Dancima ova utakmica nije ništa značila, već su prije osigurali prvo mjesto u skupini i proboj u polufinale, ali sigurno su željeli nastaviti njihov neporaženi niz na velikim natjecanjima.

Naime, Danska je nanizala nevjerojatan niz od 16 utakmica bez poraza, ali u utorak morali su priznati kako su Slovenci više željeli pobjedu nad vjerojatno najjačom reprezentacijom na Euru, koja je odmarala najbolje igrače.

The Danish streak in competetive matches is over❌

28.01.22: Spain❌

30.01.22: France❎

13.01.23: Belgium✅

15.01.23: Bahrain✅

17.01.23: Tunisia✅

19.01.23: Croatia❎

21.01.23: USA✅

23.01.23: Egypt✅

25.01.23: Hungary✅

27.01.23: Spain✅

29.01.23: France✅

11.01.24: Czechia✅…

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 23, 2024