Silne brojke hrvatske reprezentacije: Pogledajte rekorde koji su srušeni u spektaklu za pamćenje

Briljantna hrvatska rukometna reprezentacija samljela je Španjolsku na startu Europskog prvenstva u Njemačkoj i tako iznenadila mnoge. Rezultat 39:29 u korist Hrvatske uistinu je impresivan, a rijetki su očekivali tako visoku pobjedu izabranika Gorana Perkovca.

Hrvatska je posebno impresionirala lepršavošću u fazi napada, a igračem utakmice proglašen je Ivan Martinović koji je postigao osam pogodaka, koliko ih je imao i Mario Šoštarić. Pet golova postigao je Tin Lučin, dok su hrvatski vratari ukupno imali osam obrana. Filip Ivić je u prvom poluvremenu obranio tri šuta, a Matej Mandić pet u drugom.

Po četvrti put u povijesti Hrvatska je europsko prvenstvo otvorila protiv Španjolske. U prethodna tri navrata obje su reprezentacije ostvarile po jednu pobjedu, a jedan je dvoboj završio neodlučeno.

Spain 29 – 39 Croatia

Historically meltdown by Spain🫠

– Biggest defeat of Spain in a championship since the World Championship 2009. In Croatia. Versus Croatia. Spain 22-32 Croatia

– Biggest defeat ever for Spain in the European Championship history

(former record -8 vs…

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 12, 2024