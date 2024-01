Povratak slavnog Hrvata u reprezentaciju: ‘Bila bi mi to baš velika čast’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ako je lopta išla na desno krilo u ključnim utakmicama mogli smo biti mirni jer znali smo da Ivan Čupić to lovi i posprema. Legendarno desno krilo Hrvatske polako ulazi u zadnju fazu karijere, a trenutno je član RK Zagreba.

Za Zagreb info na početku je pričao o klubu: “Prijašnjih godina je deset bodova bilo dovoljno da izađemo iz grupe, a izgleda da će sada deset bodova biti premalo. Svejedno naš cilj ostaje prolazak grupe, a jedan od ciljeva kluba i nas samih igrača je da nakon tri godine, što se ekipa mladih i iskusnih slagala, bi za nas bilo zadovoljavajuće da izađemo iz grupe.”

Od reprezentacije za koju je mnogo dao oprostio se 2018: “Jednostavno nisam mogao biti fokusiran 300 na sat na sve te obveze u klubu i reprezentacije i u tom trenutku je bilo najpoštenije od mene da priznam cijeloj toj rukometnoj obitelji da nikome ne uzimam mjesto i da ne budem unutra ako to nije to, ako nisam na 300 posto. Oprostio sam se jer sam mislila da je to najbolja odluka. Poslije mi je bilo krivo i posložio sam te neke stvari u životu… Familija mi je živjela u Skoplju, a ja u Zagrebu, i to je jednostavno bilo previše, ali evo, vratio sam se.”

Velika karijera

San, a to je zlato s Hrvatskom, nikad nije ostvario: “Ne volim kada me predstavljaju s toliko medalja s Hrvatskom, a nema ni jedno zlato… To mi malo teško pada svaki put kada čujem i trudim se ne misliti o tim medaljama. Razgovarao sam prije godinu dana s izbornikom Perkovcem i rekao sam mu da se nisam oprostio od reprezentacije. Ako sam ja zdrav i u dobroj formi se stavljam na raspolaganje, a na njemu je da odluči. Da me zove, sigurno bi se odazvao jer ne odazivam se Perkovcu ili Lini, nego se odazivam igrati za Hrvatsku, i to je najveća čast.”

Za godinu dana svjetska smotra dolazi u Lijepu našu, a Čupić je odgovorio bi li više volio biti na terenu ili tribinama: ” Pa ja bih bio zadovoljan i s jednom i s drugom odlukom, da Hrvatska osvoji zlato, a da mene nema tu, bio bih presretan tako da po tom pitanju nema nedoumica.

Ali, ako sam zdrav, ako izbornik računa na mene, ako mogu dati sve od sebe, volio bih biti dio tima, ali to nije moja odluka. Moje je da treniram, igram, da ostanem zdrav, ne samo ja, nego svi potencijalni reprezentativci i ono što je najbitnije da Hrvatska, ako Bog da, 2025. uzme zlato i da se cijela nacija raduje, a tko bude među onih 16, bit će najzaslužniji tako da je samo bitno da Hrvatska zlata uzme.”

Za kraj je komentirao izborničke ambicije: “Nikad ne znaš… Ima puno trenera u Hrvatskoj koji to žele i kojima bi bila čast da budu izbornici. Ne treba nikoga preskakati, svi zaslužuju tu šansu i svi treniraju i rade. Ako sutra postanem trener to će biti moji kolege i svi rade dobar posao. Ali, mislim da je izbornik Hrvatske teško biti jer svi znamo da u Hrvatskoj ima četiri milijuna izbornika.”