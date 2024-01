Pogledajte ovaj podatak i sve će vam biti jasno, evo zašto je Hrvatska izgubila

Autor: Ivan Lukač

Doživjeli smo prvi poraz na Europskom prvenstvu. Francuska je zapravo bila mirna i savršeno koristila sve što smo im ponudili, a ponudili smo im dosta.

Gotovo nestvarno zvuči podatak da smo izgubili čak 16 lopti (dvostruko više od protivnika). Čak 16 lopti smo dali Francuskoj iz čista mira. Posebno boli ona Glavaša kada je povukao kontru pa je u svojoj nesebičnosti umjesto Jeliniću loptu dao na tribine. Zaboljelo je vidjeti i Cindrića koji je dvije lopte kada se najviše lomilo dao u ruke njima, a oni su to iskoristili.

Boli sve to skupa jer znamo što je sve na golu radio Kuzmanović. Mlada nada je obranio čak 13 obrana, a bar njih 8 bili su čisti ziceri. Prava je šteta što nijednom nismo uspjeli preokrenuti jer ovakvu partiju vratara u ovako bitnoj utakmici Hrvatska nije vidjela još od Stevanovića protiv Poljske 2016.

Ima nade

Glupo je zato za sve okriviti suce. Da, napravili su bizarnu glupost s onim potpuno nelogičnim dvostrukim isključenjem ili onim za Glavaša, a puno gori faulovi poput onog Remilijevog na Kušanu nisu suđeni, ali ne može se Francuska dobit sa 16 izgubljenih lopti. Zato treba biti realan i reći, pobijedili smo sami sebe.

Za usporedbu, Hrvatska je protiv Španjolske imala osam izgubljenih lopti (nasuprot pet suparničkih), protiv Austrije devet (dvije više od protivnika), a protiv Rumunjske 11 (četiri manje od suparnika). Francuska je danas imala 8 izgubljenih lopti duplo manje pa s obzirom na to dobro smo i prošli.

Brzi rukomet na kojem inzistira Goran Perkovac očekivano donosi i više grešaka, ali brojka od 16 je prevelika da bi se dobila utakmica. Falilo je i dosta organiziranih i uigranih akcija, previše smo ovisili o induvidui, a premalo smo igrali na krila koja su bila besprijekorna na ovom turniru, za njih nije bilo akcija i to je nešto što brine. Ipak, pokazali smo da možemo s najboljima pa zašto onda sumnjati. Ovisimo sami o sebi i to je veliki plus.