Perkovac pred smjenom: Izbornikovo objašnjenje nije prošlo, nasljednik se čeka

Autor: Ivor Krapac

Hrvatski rukometni savez je ovog tjedna pred važnom odlukom nedugo prije kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Parizu, a prije tog turnira koji je na rasporedu sredinom ožujka, izbornik Goran Perkovac je korak do smjene s klupe nedugo nakon završetka Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Poslije natjecanja na kojem je Hrvatska bila 11. u završnom poretku, izbornik je ovog tjedna pred sobom imao zadatak podnošenja izvještaja HRS-u, s objašnjenjem što se to dogodilo u Njemačkoj, a kako su objavila 24sata, taj izvještaj je odbijen, Perkovac nije dobio povjerenje i očekuje se potvrda njegove smjene s klupe.

Čeka se nasljednik, spominje se stranac čemu je navodno Savez sklon, no u igri je i domaće rješenje s obzirom na to da do kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre nema puno vremena kako bi se novi čovjek upoznao sa situacijom. Kvalifikacijski turnir za OI počinje 14. ožujka i bit će odigran u Njemačkoj, u Hannoveru.

Veliki izazov

Bit će to veliki test za hrvatske rukometaše i kako je sada izgledno, novog izbornika u borbi za odlazak na Olimpijske igre. Trebat će dohvatiti jedno od prva dva mjesta za put u Pariz, a protivnici će biti domaća Njemačka te uz domaćine i Austrija te Alžir.

Podsjetimo, Hrvatska nije igrala na turniru rukometaša na proteklim Olimpijskim igrama, u Tokiju, a s obzirom na pad rezultata i na drugim velikim natjecanjima, propuštanje novog olimpijskog nastupa donijelo bi još jedan težak udarac za hrvatski rukomet.

Dođe li do potvrde smjene Gorana Perkovca, svoj posao na klupi hrvatske reprezentacije bi završio nakon što je izbornik bio godinu dana, lani od veljače. Nakon što je Hrvatska bila deveta na Svjetskom prvenstvu održanom prošle godine u siječnju u Poljskoj i Švedskoj, smijenjen je Hrvoje Horvat, a na klupu je potom došao Perkovac kojem je nedavno završeni Euro u Njemačkoj donio prvo vođenje hrvatske reprezentacije na nekom velikom natjecanju. Poslije skromnog 11. mjesta, čini se da će na tome i ostati.