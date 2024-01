Perkovac oštar iza hrvatske pobjede za kraj: ‘Kritiziraju me polupismeni, to uopće ne čitam’

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvatska je pobijedila Njemačku u zadnjoj utakmici naše reprezentacije na Europskom prvenstvu 30:24, u utakmici koja nije ništa odlučivala zbog prethodnog poraza Austrije od Islanda.

Već prije utakmice znalo se kako će Nijemci u polufinale, gdje ih čeka Danska, dok je Hrvatska osigurala baraž, na kojem bi trebala osigurati nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

Iako pomalo nesretni zbog ispadanja naše reprezentacije iz borbe za medalje, zadnja utakmica protiv Njemačke samo je potvrdila kako Hrvatska ima još jednog nesavladivog Dominika, ne Livakovića već Kuzmanovića, koji će kao i Livi još dugo godina biti jedinica na golu naše reprezentacije.

Možemo sa svima

“Čestitam dečkima na angažmanu, na kraju su snaga, ali odigrali su kao da je prvi dan turnira”, započeo je izbornik Perkovac i rezimirao naš nastup na Euru:

“Prva i zadnja utakmica bila je izvanredna, ono u sredini bilo je solidno, malo slabiji dio turnira nas je koštao da budemo među pet ekipa. Vidi se da možemo, imamo glavu i rep, perspektivu i budućnost, dobro je vođena, treba joj dati mira i vremena i bit će top.

Bilo je puno toga dobro, osim utakmice protiv Mađarske i jednog poluvremena protiv Islanda. Imali smo toliko problema, ozljeda, a dečki se trude i bore, veliki sam optimist za budućnost”, rekao je izbornik koji je pohvalio Kuzmanovića i poručio kako sigurno ostaje izbornik i da prima potporu iz domovine. Dotaknuo se i kritika u medijima. “Ne čitam uopće novine, niti me to interesira. Polupismeni ljudi koji nemaju veze s rukometom me kritiziraju, sretan sam kao i na dan kad sam došao”, rekao je izbornik.









Oprimizam za budućnost

Dominik Kuzmanović je nakon utakmice s Njemačkom, na kojoj je skupio 22 obrane izjavio:

“Ne znam što bih rekao. Dobro sam se osjećao i to se vidjelo. Dobro je krenulo, tako je i završilo. Turnir smo počeli i završili s najboljim utakmicama. Ovo je dobar zalog za budućnost. Moramo vidjeti gdje smo griješili. Nije bilo rezultatskog značaja, što nam je možda olakšalo. Stalno smo davali sve od sebe. Nešto nije valjalo tijekom turnira, dok se danas poklopilo sve kao i u prvoj utakmici. Morat ćemo vidjeti u čemu smo griješili.









Tko zna što bi bilo da smo pobijedili Island. Nema smisla sada pričati. Lako je sada govoriti. Trebali smo zaslužiti polufinale, ali nismo. Vjerujem da će se u budućnosti promijeniti.

Optimističan sam. Već smo rekli da imamo sjajne igrače. Uštimat ćemo se na kvalifikacije za Olimpijske igre. Ne znamo što će biti u budućnosti jer samo tako možemo ići naprijed”, rekao je vratar reprezentacije i našičkog Nexea.