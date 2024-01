Neki su baš zlobni u udaru na hrvatsku svetinju, spominju nevjerojatne stvari o Duvnjaku

Autor: Ivan Lukač

Čudan je taj siječanj u Hrvatskoj. Uvijek ga na početku obilježi “Snježna kraljica” i vječne rasprave treba li nam ona. Ove godine je nema pa su neki došli na svoje, a drugi bili razočarani. Vrhunac siječnja uvijek je rukomet. Taj prekrasni sport koji i dalje nije sto posto odredio svoja pravila dao nam je veselja i radosti, ali i tuge, izgubljenih živaca i još 1000 drugih emocija koje samo sport može ponuditi.

Navikli su nas bivši “kauboji” na velika ostvarenja i samim time uvijek nam davali određenu dozu adrenalina. Stara generacija koju se predvodili genijalci poput Ivana Balića, a bili su još Metličić, Dominiković, Šola, Kaleb… Svemu dođe kraj pa tako i toj generaciji, a ulogu vođe poslije njih morao je preuzeti čovjek koji je odrastao s njima i bio jedan od najvećih svjetskih talenata i jedan od najboljih rukometaša koje smo ikad imali, Domagoj Duvnjak.

Svoje prvo natjecanje Duvnjak je odigrao s 19 godina kada ga je Lino Červar pozvao na SP u Njemačkoj. Godinu kasnije na EP u Norveškoj uzima svoju prvu medalju, a bilo je to srebro koje će ga zapravo pratiti kroz cijelu karijeru u najdražem mu dresu.

Neki se žale da je ‘umoran’

Još kao mlad u Đakovu je pokazao kakav će igrač biti, a onda je dolaskom u Zagreb do kraja razvio svoj talent. Imao ga je s kim i razvijati jer bio je to period kad je u Zagreb došao Balić, a bio je tu i čudesni Kiril Lazarov, a i doktor obrane Tonći Valčić koji je svojom obranom postavio primjer Duvnjaku kakao se igra obrana. Upravo će obrana postati Duvnjakov zaštitni znak zadnjih godina.

U Zagrebu je ostao tri godine, a onda se otisnuo u HSV i započeo svoj uspon prema vrhu. Visok srednji vanjski sa sjajnim udarcem i odličnim pregledom igre bio je spreman postati najbolji na svijetu. Za tu završnu finesu trebala mu je obrana koju je do kraja usavršio u najboljoj ligi na svijetu, Bundesligi.

Ljudi često zaboravljaju kakva je to liga. Rukometni NBA sa ubojitim ritmom u kojoj uspijevaju samo najbolji, a u njoj toliko dugo ostaju samo legende kao što je Duvnjak s vremenom postao. Pet godina je proveo u Hamburgu u kojem je postao najbolji na svijetu. Napad mu nikad nije bio problem, a kada je postao i majstor za obranu nije bilo dileme da je u tom trenutku najbolji na rukometnom terenu.

Sjajni rezultati iza njega

S HSV-om je uzeo Ligu prvaka 2013. te je godine s Hrvatskom uzeo treću broncu u nizu i na kraju sezone objavljeno je da za milijun eura napušta HSV i seli se u obližnji Kiel što je tada bio najveći transfer svih vremena. U tu osvajanje Lige prvaka Duvnjak je ugradio 78 golova, a u velikom finalu u Kolnu svom budućem klubu zabio je 11 golova i ispisao povijest kluba.

Onda je došao u Kiel u kojem je u početku bio odličan u oba pravca i bio jedan od najboljih na svijetu. Kako je vrijeme odmicalo tako je sve više postajao igrač ključan za obranu te je u napadu bio oslobođen pogotovo dolaskom Sagosena. Nije Duvnjaku to bio problem jer naporne sezone ostavile su traga na njemu. Više sezona od Duvnjaka u Bundesligi su odigrali samo vratar Bitter i bivši suigrač Hans Lindberg, a njih će prestići ako odigra sljedeću.









Dok je u Njemačkoj dobivao hvalospjeve u Hrvatskoj ga je pratio jedan od najgorih epiteta “umorni”. Da, Duvnjak je često izgledao umorno pogotovo zbog svoje fizionomije, ali postajala je velika razlika od onog što je imao u Kielu i u Hrvatskoj. U klubu je imao svjetsku klasu na svim pozicijama pogotovo na vratarskoj u vidu Landina ili Bittera u HSV-u, a u Hrvatskoj nije imao to pa je njegova obrana morala biti x puta bolja da bi momčad nešto napravila. Imao je Ćupića i Štrleka na krilima i na njegovu “nesreću” na poziciji gdje je on bio imao je još dvije klase u vidu Karačića i Cindrića pa je često igrao na lijevom vanjskom. Nije njemu to bio problem, zapravo za reprezentaciju nikad nije bilo ikakvog problema.

Odgovoran kad je najpotrebniji

Taj “umorni” Duvnjak preuzimao je na sebe najvažnije šuteve na sebe i bio ih spreman potegnuti kada god treba. On je bio onaj kojeg se sluša na timeoutu, crtao je akcije i njegova je bila zadnja. Njegov doktorski rad dogodio se prije četiri godine na EP u Švedskoj i Austriji.

Bilo je to prvenstvo na koje je Duvnjak odigrao onako kako igra u klubu. Červar mu je naredio kao glavnu ulogu onu u obrani, a napad je propušten uglavnom Cindriću i Karčiću. Prepušten sve dok ne zagusti, onda ulazi Duvnjak i u napad i vuče ključne konce pobjede. Obranom na tom prvenstvu postao je zapravo i MVP turnira. Ono rušenje Norveške u drugom produžetku golom Željka Muse i slavlje Duvnjaka najbolje pokazuje koliko mu to znači. Na njemu je oduvijek bio teret da je on taj koji mora naslijediti zlatnu generaciju i povesti novu prema novim zlatima.









Tada u Švedskoj bio je najbliže, ali Španjolska je bila prejaka. To zlato ostalo je neostvareni san. Jedan mali detalj koji mu fali u besprijekornoj karijeri.: “I dan danas kad legnem u krevet, prije spavanja mi se vrati film o toj utakmici” rekao je za EHF o toj finalnoj utakmici. Duvnjak je za reprezentaciju uvijek davao sve od sebe, zadnji kap znoja ostavljao je na terenu i često igrao i ozlijeđen, a kada je zbog ozlijede u Splitu 2018. napustio teren plakao je jer ne može pomoći.

Imao je najveći mogući teret na sebi, a to je onaj u kojem je morao zamijeniti Ivana Balića. Čovjeka koji je još za vrijeme karijere proglašen najboljim u povijesti i koji je u potpunosti promijenio sport. Učio je od njega u Zagrebu i reprezentaciji. Ne samo da je učio nego je često zajedno s njim bio na terenu i bio faktor odluke. Bez Balića Duvnjak je momčad odveo do pet polufinala i sveukupno tri medalje.

Ime Domagoja Duvnjaka treba izazvati poštovanje svakom tko prati hrvatski sport. Hrvatskoj je svojim igrama donio devet velikih medalja. Jedan je od najboljih rukometaša svih vremena i čovjek koji nije zaslužio da ga se ponekad i “sprda” od strane navijača. On je jedan od najvećih kapetana koje je hrvatski sport ikada imao. I sada s 36 na leđima i u fantastičnoj formi spreman je još jednom pokušati dograbiti do nikad osvojeno zlato.