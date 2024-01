Mirko je krenuo s Partizanom, gurao je Jugoslaviju, a onda je na povratku u Hrvatsku sve iznenadio

Autor: Andrija Kačić Karlin

U svijetu rukometa osamdesetih godina prošlog stoljeća, kako to grubo zvuči, smatran je jednim od najboljih vratara na svijetu. Oh da, priča je davna, ali je i sjajna. U feljtonu o velikim asevima hrvatskog sporta rado se i njega prisjetimo…

Mirko Bašić proslavio na golu Metaloplastike gdje je radio takva čuda da mu je u jednom trenutku došao i direktor nogometaša Crvene zvezde Dragan Džajić s idejom da ga se pripremi i postavi na nogometni gol. Bilo je to u drugoj polovici osamdesetih godina prošlog stoljeća. Sigurni smo, ma uvjereni, da bi bio i odličan golman u nogometu. Možda je šteta što nije probao…

Mirko Bašić rođen je 14. rujna 1960. godine u Bosilegrađu kod Vranja. Posve slučajno, zbog očeva posla, rodio se izvan Hrvatske, u Bjelovar je došao već s godinu dana, a devet godina kasnije, 1970. godine počela je njegova blistava karijera. U prvoj momčadi slavnog bjelovarskog Partizana pojavio se već sa 16 godina. Vidjelo se da je nevjerojatno talentiran.

Velika karijera

Bjelovarski Partizan bio je veliki klub je imao sjajnog vratara, onakvog kakvog zaslužuje. U četiri sezone u Partizanu Mirko Bašić je, od 1975. do 1979. godine bio član momčadi koja je postala prvak Jugoslavije. Bila je to generacija koju je predvodio Hrvoje Horvat.

Vrata svog matičnog kluba čuvao je do 1981. godine, kada je prešao u momčad Metaloplastike iz Šapca. U ovom klubu branio je sve do 1987. godine. Tu je počeo niz osvojenih trofeja, bio je i prvi vratar reprezentacije Jugoslavije. Prvak Jugoslavije s Metalopastikom je bio pet puta zaredom, od 1983. do 1987. godine. Bio je dio momčadi koja je osvojila kup Jugoslavije 1983., 1984., 1985. i 1986. godine.

Začin uspjeha u ovom klubu bio je na europskoj sceni. Bašić je bio čuvar mreže momčadi koja je u silnom zanosu igrala tri finala Kupa prvaka, od čega je u dva navrata 1985. i 1986. bila europski prvak.

Povratak u Zagreb

Razišavši se s Metaloplastikom, Bašić je 1987. godine došao u Zagreb, gdje je branio za tada odličan Medveščak. Na golu Medveščaka Bašić je osvojio kup Jugoslavije 1989. i 1990. godine. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Mirko Bašić odlazi u Francusku, gdje brani za momčadi Venissew i Olimpique iz Maseillea.









Mirko Bašić je od 1990. do 1992. godine vratar momčadi Venisseux, s kojim je prvak Francuske 1992. i pobjednik kupa 1991. i 1992. godine. Potom je od 1992. do 1994. godine vratar Olimpiquea iz Marseillea, s kojim 1993. godine osvaja Kup pobjednika kupova i francuski kup.

Potom se Mirko Bašić 1994. godine vratio u Hrvatsku i odlučuje da je dosta igranja, odnosno čvrst je u odluci da je završio igračku karijeru. Dvije godine pauzirao je s igranjem, za koje vrijeme je bio direktor Medveščaka, a onda je 1996. godine prihvatio poziv Krška iz susjedne Slovenije, gdje je branio do 1998. godine.

Veliki broj medalja

Potom se ponovo vraća kući u Hrvatsku, ali ovog puta staje na gol najtrofejnijeg hrvatskog rukometnog kluba Badel 1862 Zagreba, čiji gol čuva do 2002. godine, kada u 42. godini prestaje s aktivnim igranjem. U četiri godine provedene na golu Zagreba Bašić je osvojio naslov prvaka Hrvatske 1999., 2000., 2001. i 2002. godine, kao i hrvatski rukometni kup 1999. i 2000. godine.

Naosvajao se Mirko Bašić i medalja na golu najprije jugoslavenske, a potom i hrvatske rukometne reprezentacije. Počelo je sa zlatnom medaljom na Svjetskom juniorskom prvenstvu 1981. godine u Portugalu. Tu su i medalje sa svjetskih prvenstava. Tako je još 1982. godine bio član reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila srebro na EP SR Njemačkoj. Četiri godine poslije, na Svjetskom prvenstvu 1986. godine u Švicarskoj osvojio je zlatnu medalju.

Kruna njegove igračke karijere je zlatna medalja s Olimpijskih igara 1984. godine u Los Angelesu i brončana 1988. u Seoulu. Imao je čast braniti za hrvatsku rukometnu reprezentaciju i to na prvom većem natjecanju na kojemu hrvatski rukometaši nastupili od uspostave neovisnosti. Bilo je to na Mediteranskim igrama 1993. godine u francuskom Languodec – Roussilonu, gdje je osvojio zlatnu medalju.

Bašićeva poruka

Po prestanku igranja, bio je trener vratara u hrvatskoj reprezentacije kada je osvojeno zlato na Svjetskom prvenstvu 2003. prvenstvu u Portugalu, zatim trener vratara i trener Zagreba…

Prije nekoliko godina, na jednom seminaru o rukometnim vratarima u Beogradu zanimljivo je govorio o problemu golmana u hrvatskoj reprezentaciji:

“Hrvatska bi imala puno više medalja da smo imali golmane na nivou momaka iz Portugala (SP 2003) i Atene (OI 2004). Nakon Šole, Loserta i Matoševića, nismo dobili pravog golmana, i to je jedan jedini razlog, s obzirom da je momčad ostala ista, zašto nismo bili prvaci na velikim natjecanjima. Da bi se to dogodilo, onda golman mora u zadnje tri utakmice, u jednoj biti najbolji, u drugoj među dva-tri najbolja, a u jednoj se može prošvercati, kada je momčad odlična da to pokrije”, rekao je Bašić.