Legendarni kapetan Hrvatske: ‘Vujović nam ne treba, imamo boljih i kvalitetnijih’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska rukometna reprezentacija zaključila je svoj nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj pobjedom protiv domaćina na krilima sjajnog Dominika Kuzmanovića koji je imao 22 obrane.

Utakmicu, ali i prvenstvo za Sport klub komentirao je legendarni hrvatski kapetan, Petar Metličić: “Pričamo o utakmici protiv Njemačke kao da smo ušli u polufinale. Mislim ok, treba pobijediti, ali ne treba od toga sad stvarati ne znam što.”

Zatim je nastavio: “Završili smo tamo gdje jesmo, jedanaesti. ako je on zadovoljan onda ok, ja osobno mislim da možemo bolje. Tu imamo tri reprezentacije koje su iznad svih, ali ove ostale su na sličnom nivou. Mi smo protiv jakih igrali dobro, tako da imali smo šansu. Tako da me smeta ta izjava, odigrali kao loše jednu utakmicu i jedno poluvrijeme, a mi jedanaesti. Ako je nama to cilj, onda ok.”

Novi izbornik?

O kritikama na račun izbornika: “To je jedna teška situacija, biti izbornik, u kojoj se moraš nositi i s dobrim i lošim stvarima, ali to ti ne bi trebalo okupirati pažnju. To je tako. Ja se nisam osjetio prozvanim, mislim da bivši rukometaši imamo pravo na mišljenje. To nije vrijeđanje, nego moje subjektivno mišljenje. Rukomet zaslužuje više, nije mi u interesu da budemo deseti, jedanaesti, to je moje mišljenje. Ako se ne možeš nositi s kritikama, onda nisi za to.”

Komentirao je pritisak: “Nije lako igrati za reprezentaciju, tu je važan karakter, to je ono što meni smeta što fali tog karaktera. Bez obzira na izbornika, a tu je Lino u smislu motivacije bio maher. Stalno nas je provocirao, ali na taj način i motivirao. Morao nas je stalno buditi, to mu je bila najjača karika. Fali nam danas karakternih igrača.”

Za kraj komentirao je Vujovića na klupi Hrvatske: “Ja s Gopcem nemam nikakvih problema, a niti ga se bojim. On je moćna osoba u rukometu, ali ne znam zašto ga se treba bojati. Ja o njemu ne ovisim. Niti želim išta od njega. A što se tiče Vujovića, mislim da bi to bila velika greška, mislim da Vujović nema što voditi hrvatsku reprezentaciju. Ima tu boljih i kvalitetnijih ljudi, bila bi to velika greška.”