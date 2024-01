Legendarni hrvatski rukometaš otkrio kakve probleme ima: ‘Baš ste škrti, tako mi kažu’

Autor: Ivor Krapac

Pred vratima nam je Europsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj, a podsjetimo, Hrvatska će na novom velikom natjecanju prvi nastup imati u petak protiv Španjolske, s početkom u 20:30 sati u Mannheimu.

Očekuje se da će s tribina tamošnje SAP Arene biti jake podrške za hrvatske igrače, a takvu atmosferu dobro poznaje Nikša Kaleb, što iz igračke karijere u reprezentaciji, što iz komentatorskog posla u kojem će za vrijeme Eura ponovno biti u akciji u programu RTL-a, u tandemu s Filipom Brkićem.

Već su dobro uhodani, a znaju i kakve izazove nosi praćenje velikog natjecanja, što dok se igra, ali zna biti napeto i dok ne traju utakmice.

S navijačima nekad nije lako

Razgovarajući za Gloriju, Kaleb se dotaknuo dijela priče kako to zna izgledati kada navijači žele ulaznice, a on ih jednostavno nema.

“Ljudi često misle da mi sa sobom u džepu uvijek nosimo hrpu ulaznica i da ih samo dijelimo. I onda kada te vuku za rukav neki naši navijači koji ih nisu nabavili na vrijeme, a usput rečeno, nisam ih ni ja nabavio na vrijeme, i onda znaju reći ‘a jeste neki, baš ste škrti’. Zapravo ih mi nemamo”, kazao je legendarni hrvatski rukometaš, danas komentator na televiziji.

Zna biti napeto kada ljudi navale, ali tako bude i za vrijeme priprema za utakmice. Treba se upoznati sa svima u prvom krugu, a podsjetimo, na dolazećem Euru će za Hrvatsku to još biti i Austrija te Rumunjska.

Nađe se i vremena za predah

Ima i slobodnog vremena – iako ne previše.

“S obzirom na to da su sad prošli božićni i novogodišnji praznici, rekao sam sebi da kolače u hotelu neću ni pogledati. I imam vremena svako jutro odraditi neke vježbe, ili u hotelskoj teretani ili u sobi, da se malo ‘dovedem u red’. Druga je stvar što možemo šetati, što i Filip i ja volimo šetati po gradu kao jedan vid treninga. Usput imamo prilike vidjeti nešto u gradu u kojem se nalazimo i to su nam te neke aktivnosti koje najviše preferiramo”, rekao je Kaleb.









“Uz to, tu su i sve one pripreme za utakmicu, od slaganja statističkih podataka, imena, koji igrači nastupaju, koji ne nastupaju i tako dalje”, dodao je o dijelu posla koji je drugačiji nego kada je igrao, no svejedno ne nedostaje stvari koje treba obaviti prije nego počne utakmica.

Tu obično bude i najveseliji dio priče, a razina veselja ovisi o rezultatu koji Hrvatska ima na terenu…