Legenda jugoslavenskog rukometa o Srbima: ‘Nekad su igrači išli s ‘nožem u zubima’, ovi izgledaju kao dječica’

Autor: Dnevno GIŠ

Naši istočni susjedi ostali su neugodno iznenađeni na dva Europska prvenstva, onom vaterpolskom s kojeg su već ispali, a bolje im se ne piše niti u Njemačkoj na rukometnom, gdje im treba pobjeda protiv Crne Gore za plasman u daljnji dio natjecanja.

Utakmica između ‘dva oka u glavi’ na rasporedu je u utorak i svi u susjedstvu se nadaju kako će se njihova reprezentacija ipak plasirati u drugi krug, iako priznaju da će to biti teško.

Svoje viđenje o srpskim rukometašima dao je i legendarni Veselin Vujović, koji baš i nije impresioniran njihovom dosadašnjom izvedbom na Euru u Njemačkoj.

Kao dječica









“Protiv Mađarske su previše dozvolili. Tu gdje odbrana treba biti najjača, u sredini, kod pivota, mi smo tu bili najslabiji. Banhidi je dao 10 golova, u moje vrijeme on ne bi završio utakmicu. Tad su igrači išli s ‘nožem u zubima’ na utakmicu. To je bila borba, rat, fajt. Napad je u neku ruku bio samoubilački, jer smo isto napadali gdje su Mađari najjači, kroz sredinu. Gotovo da nismo imali golove preko krila, a njihova odbrana se tako probija”, usporedio je nekad i sada Vujović pa dodao:

“Ja vidim da su oni napravili dobru atmosferu, da podržavaju jedni druge i to je jako bitno. To se vidi, ali da budemo realni, nisu se oni tu skupili da naprave atmosferu, već da naprave rezultat, to je najbitnije.

Mislim da treba malo da se poradi i na motivaciji. Ovi današnji igrači su stvarno dobri, talentovani, bore se za svoju zemlju, vidi se želja, ali nekako izgledaju kao dečica kad idu u školu, dva po dva, nije dovoljno da ljubiš grb i busaš se u grudi, moraš to da pokažeš i na terenu”, zaključio je rukometni velikan.