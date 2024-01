Izbačeni navijač Hrvatske otkrio zašto je izazvao prekid protiv Francuza

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Francuske s 34:32. Bila je to utakmica u kojoj je Hrvatska bila ravnopravna suparnik, ali praktički smo sami sebe pobijedili s greškama.

Jedan dio poraza ide i sucima koji su prema nama imali puno stroži kriteriji, a vjerojatno su napravili i povijesni presedan u rukometu kada su dali crveni karton Memu zbog prekršaja i Načinoviću zbog simuliranja.

Upravo je ta odluka navukla bijes Hrvatskoj, a nakon nje je prema klupi Francuske doletjela i čaša. Za Germanijak se javio “glavni krivac” za ubačenu čašu te se ispričao naciji.

Težak period

“Ja se ispričavam cijeloj hrvatskoj javnosti. Stvarno nisam huligan, to je sekunda bila. Bio sam revoltiran, brat mi je umro za Božić i bio sam jako emotivan. Žao mi je što sam bacio tu praznu čašu. Jednostavno, bila je to sekunda. Bacio sam je i tražio time-out” rekao je Miroslav Križanac.

Zatim dodaje: “Brat mi je bio u 4. brigadi, borio se za ovu državu baš kao što sam se i ja htio večeras boriti. Sada mi je žao što sam to napravio. Ne želim da me netko krivo shvati. Krivo mi je što sam to bio ja i što su me na kraju izbacili iz dvorane. Poznajem te dečke, još sa svjetskog prvenstva 2019. Zato mi je najviše krivo, to su pošteni dečki, divni, zbog njih mi je krivo.”

Za kraj je rekao: “Ja sam patriot, nikad ne bih išao protiv hrvatske reprezentacije. Žena i sin su mi rekli što si to napravio… Ne bih više nikada to napravio.” Podsjetimo, Hrvatsku čeka duel s Mađarskom u subotu od 18 sati.