Igrači složni prije Islanda: ‘Svaki dan si postavljamo isto pitanje, ali dat ćemo sve da pobijedimo’

Autor: Ivan Lukač

Nadali smo se pobjedi, ali od Mađarske smo doživjeli neugodan poraz. Sport ne trpi gledanje prošlosti i zato su se naši rukometaši već danas okrenuli prema Islandu.

Šansa za polufinale postoji. Naime, za plasman u polufinale Hrvatska mora pobijediti Island i Njemačku, a onda se nadati da će se rezultati drugih utakmica razviti u njenu korist. U njima Austrija smije osvojiti najviše jedan bod iz utakmica s Francuskom i Islandom, Mađarska mora izgubiti i od Njemačke i od Francuske te Njemačka mora pobijediti Mađarsku pa izgubiti od Hrvatske.

Pred novinare su danas izašli Načinović i Mihić. Mihić je bio vrlo blizu da zabije na odbojkaški način, ali lopta je završila na stativi: “A šteta. Presjekao je loptu, ušao sam u posljednjem trenutku i nije prošlo.”

Problemi

Mihić nije puno igrao: “To je manje važno, jer nismo dobri bili od starta, posebno u obrani. Mađarski plan je bio jasan, naša reakcija je bila loša. Imali smo plus, priliku, ali nismo dobro reagirali i to nas je koštalo. Ostale su nam teoretske šanse, ali moramo se podići da bismo ostali u igri do posljednje utakmice.”

Island je slijedeći: “Island je dominantno jak u napadu, tranzicija je forte njihove igre. Moramo se jako brzo vraćati da im to spriječimo, postaviti se u obrani. Imaju dominantne igrače u igri jedan na jedan, napadaju svih 60 minuta.”

Zdravlje je veliki problem, a puno je kalkulacija: “Svaki dan prvo pitanje jednih za druge je “kako ste danas”. Nadamo se samo da će u ponedjeljak biti bolje. Realne su za naš prolaz, ali hoće li se poklopiti baš sve teško je reći. Zato bismo se mi trebali skupiti i prvo odraditi naš dio posla.”

“Balon se ispuhao i teško ga je ponovo napuhati, najteži dio na Prvenstvu je nakon svakog poraza. Jako smo dobra momčad i imamo dobru atmosferu pa vjerujem da ćemo se vratiti za utakmicu koja dolazi u najboljem svjetlu” zaključio je Mihić.

Načinović je komentirao kako Island ima nula bodova: “Ja sam ih vidio visoko, za mene je to iznenađenje. Igraju rukomet jedan na jedan, nećemo dobiti sve te duele, ali što više budemo dobivali, bit će nam bolje, pa neka nas dobiju njihova krila ako mogu.”









Za kraj je rekao: “Tužni smo nakon poraza, upali smo u njihov ritam, nisu nam dali šansu da brzim golovima pokrenemo stvar. Volimo se vratiti na Španjolsku, dok je ta utakmica bila jedna od tisuću kada sve funkcionira, kada je realizacija preko 90 posto. Nekad treba riskirati, nekad to urodi plodom, ali sigurno da tehničke greške moramo smanjiti. One su nas bacile u poraz.”