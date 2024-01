Hrvatsku su baš ponizili, nije im ovo trebalo: ‘Ma pokažite im, to je baš pravi motiv’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kako je bio lepršav kao igrač tako je lepršav i kao sugovornik. Mirza Džomba, taj proslavljeni lik našeg rukometa i cijelog sporta priznao nam je da čeka dobre vijesti s nastupajućeg rukometnog Eura u Njemačkoj. Štoviše, poslao je našim reprezentativcima i poruku, „kad ćete se pokazati ako ne sada„.

Razgovor smo počeli s dojmovima s Croatia kupa u kojem je Hrvatska dobrim partijama protiv Slovenije i Crne Gore čak i ugodno iznenadila. Evo što kaže naš sugovornik…

“Nakon dugo vremena to je izgledalo i više nego pristojno. Gledajući utakmice bio sam zadovoljan. Slovenija je ozbiljna reprezentacija, traže neki novi put kao i mi, a znamo što su nam Crnogorci napravili prije dvije godine. Igra je imala i glavu i rep i taj turnir nas baš može odobrovoljiti. Rekao bih da bi trebali biti umjereni optimisti”, kazao nam je ispočetka Mirza Džomba.

Zna što je ključ

“I nekako nam se čini da smo poprilično kompletni, još taj podatak da se naknadno mogu uključiti Mandić i Kuzmanović, pa to je baš dobra vijest”, dodaje.

Naš sugovornik potrudio se odmah upozoriti što može biti ključno: “Kada u skupini igrate prvi dvoboj protiv najboljeg u svom društvu onda je to ključ. Ma, da i igrate protiv nekog slabijeg na turnirskom natjecanju je strašno bitno krenuti dobro. A mi smo takvi, drugačiji ne znamo biti, mi živimo na euforiji. I ne treba to loše shvatiti, takav je naš temperament.”, kaže i dodaje:

“Dakle, prvi dvoboj protiv Španjolaca će pokazati kolike i kakve imamo ambicije. Mislim da možemo Španjolcima parirati. A dobijemo li ih svi ćemo poskočiti, započeti će priče o polufinalu, medaljama, a možda nam i treba takav pozitivan impuls”.”

Perkovac ima viziju

Kod nekih odabir igrača izbornika Gorana Perkovca izaziva neka razmišljanja, kakvo je vaše mišljenje o rukometašima kojima je podano povjerenje?

“Gledajte, uvijek vam rezultat na velikom natjecanju pokaže kakav je bio odabir igrača. Mislim da je Perkovac mahom pozvao sve što je trebalo pozvati. Dobro, uvijek ima dva do tri igrača koje trener doda da bi imamo svoj, kako se veli, ‘touch’. Očekujem da će se naša igra s ovim pozvanima ubrzati, treba nam samo jedan dobar rezultat kako bi se potaklo to neophodno samopouzdanje kojeg smo izgubili na zadnjim natjecanjima.”, kaže i dodaje:

“Igrao sam brojne turnire, znam kako je kad se osjećaš nadahnuto zbog dobrog rezultata. Psiha je sastavni dio vrhunskog sporta, a nema boljeg lijeka za psihu i za nastavak natjecanja nego dobar početni rezultat. Vidite, stalno govorim o startu, tom početku protiv Španjolske. Tu moramo biti pravi”.









Kladionice ne vjeruju Hrvatima

Stalno se piše kako su kladioničarske kuće podcijenile Hrvatsku, stavivši je tek kao 11. momčad u poretku oko šansi za osvajanje Eura. Nije li to malo podcjenjivanje Hrvatske?

“Možda i jest, ne treba na to gledati isuviše dramatično ili biti ljutit. Iskreno mislim da je to nekakav matematički, logički prikaz onoga što smo ostvarili rezultatima i dojmom na zadnjim velikim natjecanjima. Znamo da je sport uvijek prepun iznenađenja, što i mi ne bismo bili neko ugodno iznenađenje”, veli nam još Džomba: “Pa, zapravo to mora biti golem motiv”!

Završio je svoje izlaganje riječima o potrebama očuvanja “kulta hrvatske reprezentacije”: “Svi se moramo uključiti u podršku rukometu, da nam se ne dogodi pad kao u nekim drugim sportovima. I mi reprezentativni veterani komentarima i dobronamjernim kritikama, kao i svi ostali podrškom. Jest, nekoliko godina nemamo rezultat. Zato nam je prijeko potreban. Mislim da je sad dobra prilika da osjetimo kako još uvijek vrijedimo”, zaključio je.