Hrvatsku je proslavio, žene su ga obožavale, a onda se okrenuo drugoj ljubavi

Nakon početaka u prvoj momčadi u Metkoviću, sezonu prije izbijanja rata odigrao je za banjalučki Borac, u klubu koji je bio istinska veličina rukometa u bivšoj državi. Ondje je osvojio prvenstvo, a pritom je bio i najbolji strijelac. Nakon toga, sedam godina nastupao je za Zagreb, a u glavnom hrvatskom gradu je pored osvojenih domaćih prvenstava dvaput bio i europski prvak.

Kao jedan od najboljih igrača svijeta, Ćavar je od 1997. do 2001. godine igrao za Barcelonu, a zamislite samo, i u tom klubu je tri puta bio europski prvak. On je bio čovjek koji je bio sinonim za uspjeh. Kasnije je osvanuo u Granollersu, u još jednoj španjolskoj sredini, a ondje je ostao četiri godine. Pri kraju karijere, igrao je za zagrebački Medveščak i francuski Saint-Marcel Vernin,

Bio je reprezentativac tadašnje Jugoslavije od 1989. do 1991. godine, a nakon hrvatskog osamostaljenja, za Hrvatsku je bio u akciji tijekom nevjerojatnih 10 godina, do 2001. godine. U 120 nastupa zabio je čak 640 golova. Niz njegovih uspjeha s reprezentacijom bio je kao najljepši san.

Igrajući za Hrvatsku, u karijeri Patrika Ćavara se najviše pamti olimpijsko zlato 1996. u Atlanti, a na tom turniru, imao je 43 golova i postao je najbolji strijelac na putu do zlatnog odlučja. Pored toga, ima i srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu kojem je 1995. domaćin bio Island te brončanu na Europskom prvenstvu 1994. godine u Portugalu.

Njegove riječi i izjave su silno zanimljive. Čovjek je prošao u rukometu baš sve i stekao je autoritet, pa ga je zanimljivo slušati. O osvajanju zlata na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine pričao je: “Nakon što smo 1996. osvojili peto mjesto na Europskom prvenstvu u Španjolskoj, a baš smo razočarali, malo je tko očekivao da ćemo nekoliko mjeseci kasnije osvojiti zlato na Igrama u Atlanti. Ključni čovjek na putu do medalje bio je izbornik Velimir Kljajić.”

“O njemu smo iz priča znali da je čvrsta ruka. Kad bolje razmislim, upravo je to bilo ono što je trebalo našoj generaciji. Trebao nam je čovjek koji će se prema nama, a svi smo u to vrijeme bili velike rukometne zvijezde, postavi bez pardona. Kako nas je samo doveo u red, to je bilo izvanredno”, dodao je.

#OnThisDayInHandball 24 years ago Croatia with players like Perkovac, Smajlagic, Puc, Cavar,

Losert, Goluza, Matosevic and Saracevic won the Olympics 1996 in Atlanta after defeating Sweden 27-26 in the final.

It was the first major title for the Croatian handball national team. pic.twitter.com/YfwqXoLCcP

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) August 4, 2020