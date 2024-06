Hrvatski rukometaši se okupili za Olimpijske igre, jedna briga se već pojavila

Autor: GIŠ

Hrvatska rukometna reprezentacija počela je pripreme perd nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojima će izabranici izbornika Dagura Sigurdssona pokušati otići što više pa zašto ne i do medalje. Noost na ovim igrama je što svaka reprezentacija može imati 17 igrača, 14 u timu i trojicu na tribinama.

Sigurdsson je na pripreme pozvao 20 igrača, jer kako smo vidjeli na nedavnim primjerima s našim rukometašima, sve više igrača nažalost je ozlijeđeno pa je dobro imati alternativu u slučaju da se nekom pogorša stanje ili se dogodi neka nova ozljeda.

Hrvatske nije bilo na Olimpijskim igrama od Rija, ali naša ostavština, od dva zlata i dvije bronce na OI, uvijek nam daje pravo za optimizam na najvećem sportskom natjecanju na svijetu.

Pronaći balans









“Moje razmišljanje je išlo u smjeru pronalaska balansa između napada i obrane, birao sam one koji su korisni u oba pravca. Znamo da samo 14 igrača možemo imati u sastavu za utakmicu. Vidjeli smo na zadnjim utakmicama s Norveškom i Danskom, da je teško imati promjene napad-obrana i obrnuto.

Ovih dvadeset igrača kreće u pripreme, ali naglašavam da imamo još petnaest igrača koji su na širem popisu i mogu biti konkurentni u bilo kojem trenutku, te da ih možemo tijekom priprema pozvati ako se za to pokaže potreba. Imamo jaku momčad, vjerujem u njih i vjerujem da će svi pokazati najbolje od sebe”, rekao je na početku priprema izbornik i dodao:

“U prvom dijelu ćemo raditi na podizanju fizičkih potencijala, ali i taktici. U drugom dijelu u Opatiji, imat ćemo 17 igrača s kojima namjeravamo igrati u Parizu. Jasno, imat ćemo i prijateljske utakmice. Izbor za OI je uvijek nešto drugačiji, posebniji, jer samo 14 igrača možemo imati na terenu.”









🇭🇷 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐳 𝟐𝟎𝟐𝟒 🔛

𝘗𝘦𝘳 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘢 💫 Olimpijsko ljeto danas je počelo za 20 hrvatskih rukometaša koji će u sklopu prvog ciklusa priprema za Olimpijske igre trenirati u Prelogu do 7. srpnja 🙌🏼#crohandball #Paris2024 pic.twitter.com/UwKczQk6bk — Hrvatski rukometni savez (@HRS_CHF) June 25, 2024

Problemi s ozljedama

“Mandić nije spreman startati u pripreme zbog ozljede. On je odličan obrambeni igrač, ali neću reći da je njegov izostanak problem. Morat ćemo naći neke drugačije solucije s igračima koje imamo na raspolaganju i ponovit ću da imamo 20 igrača i da imamo još njih 15 na koje možemo računati kada su pripreme u pitanju.”

“Mislim da nemamo problem s obranom, to smo pokazali na turniru u Hannoveru gdje je obrana bila sasvim OK. Pripremljenost je tu važan dio priče. Ali, mislim da imamo veliki problem s trčanjem, tranzicijom, da to ne radimo dobro i da nam je veliki problem što imamo puno igrača koji igraju ili napad ili obranu. To pokušavamo riješiti, to je važno pitanje za budućnost. Imat ćemo dovoljno vremena da se pripremimo za Olimpijske igre. Za novog trenera uvijek je dobro dobiti takvu priliku, jer tada može staviti svoj štih razmišljanja na momčad, bolje upoznati igrače, a to je uvijek važno”, zaključio je Sigurdsson.

U svakom slučaju pred našim rukometašima je mjesec dana priprema za Olimpijske igre, u kojima će Sigurdsson morati pronaći formulu kako naš rukomet vratiti na staze stare slave i predstaviti Hrvatsku u što boljem svjetlu u Parizu.