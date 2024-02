Hrvatski pad podignuo sve alarme: Perkovac ‘odletio’, sad se spominje i veliko iznenađenje

Autor: Ivor Krapac

Koliko god pobjede nad Španjolcima i Nijemcima djelovale jako i koliko god izbornik Goran Perkovac vjerovao u to da je i dalje pravi čovjek za izbornički posao s hrvatskim rukometašima, dojam i rezultat s nedavno završenog Europskog prvenstva u Njemačkoj rekli su drugačije, s odlukom da Perkovac bude smijenjen u osjetljivoj situaciji bez puno vremena za drastičnu promjenu. Podsjetimo, kvalifikacijski turnir za put na Olimpijske igre u Parizu je na rasporedu sredinom ožujka, a prije njega, u Hrvatskom rukometnom savezu su prelomili da je došlo vrijeme za rez na klupi.

Hrvatska se nakon smjene izbornika treba brzo sabrati i okrenuti utakmicama u kojima će se protiv Nijemaca, Austrijanaca i Alžiraca tražiti jedno od prva dva mjesta na kvalifikacijskom turniru za OI, u borbi za jednu od dvije pozicije koje vode u Pariz. Perkovac nije prošao sa svojim argumentom da je on i dalje pravi čovjek koji bi momčad odveo do cilja. U Savezu nije bilo ‘palca gore’ za izvještaj koji je dosadašnji izbornik poslao o nastupu na nedavnom Euru, na kojem je, podsjetimo, Hrvatska u završnom poretku bila tek na 11. mjestu.

Uskoro će se ‘kestenje iz vatre’ morati vaditi na kvalifikacijskom turniru u Njemačkoj, u Hannoveru, a ovog tjedna, nakon odluke o Perkovcu, u Hrvatskom rukometnom savezu raspravljat će se i o nasljedniku na izborničkom mjestu. Dosadašnjem izborniku u prilog nije išao rezultat s Eura, no podsjetimo, nije to bila jedina stvar koja je izazvala rasprave s obzirom na to da se dosta pričalo i o Perkovčevim riječima kako se radi i kakva je konkurencija u hrvatskom prvenstvu. Kada se u obzir uzeo i podbačaj na EP-u, verbalno ‘pucanje’ u smjeru domaće lige bilo je dodatni uteg koji je opteretio smijenjenog izbornika.

Kako dalje?

Istup kojim se dotaknuo hrvatskog prvenstva mnogima u hrvatskom rukometu nije ‘legao’, a nakon završetka Eura, pitanje o takvim izbornikovim riječima je u studiju RTL-a dobio i kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak, no on u taj dio priče nije htio ulaziti. Na domaćoj rukometnoj sceni, pak, Perkovcu nije trebao stvaranje dodatnih neprijatelja u situaciji u kojoj rezultat diktira puno toga, a nije bio na njegovoj strani. Nakon smjene, moći će se osvrnuti i na taj svoj istup kojim je dodatno utjecao na svoj nesigurni status na klupi.

Hrvatska rukometna organizacija je morala reagirati brzo, a kako se ide dalje, važan mig u biranju nasljednika na klupi bi trebao dati Zoran Gobac, čija se riječ slušala i kod ranijih promjena na klupi reprezentacije. U svojim istupima nakon što Hrvatska nije ostvarila cilj na Euru, Gobac je već govorio o potencijalnom nasljedniku, ali to je napravio odbacujući jednu opciju, onu u kojoj bi na klupu hrvatske reprezentacije došao slavni Crnogorac Veselin Vujović, koji u hrvatskom rukometu ne tako davno ima iskustvo s klupe momčadi Zagreba.

Gobac je za Index kazao da on nije za Vujovićev dolazak na klupu reprezentacije, pa se spominje drugačija, domaća opcija, a tu je u igri jedna iznenađujuća, s mogućnošću da se na izborničko mjesto vrati Lino Červar, godinama trofejni izbornik koji, međutim, u posljednoj epizodi s klupe pamti i bolan udarac. Dogodio se sa završetkom na skromnom 15. mjestu na Svjetskom prvenstvu održanom 2021. u Egiptu, nakon kojeg je otišao s klupe.

Funkcija mu ukinuta

Rastanak je tada bio bolan, s Červarovom objavom o odlasku još dok je SP u Egiptu trajalo, poslije poraza od Argentine u pretposljednjem kolu drugog kruga. No, bilo je bolno i ono što je slijedilo. Nakon završetka Svjetskog prvenstva u Egiptu, Červarova ostavka je bila prihvaćena, a trofejni dotadašnji izbornik je tada nastavio s poslom na dužnosti koordinatora za muški rukomet u HRS-u. Posao na klupi je tada preuzeo Hrvoje Horvat, dok je Červar ostao na poslu koordinatora za muški rukomet – prije nego je ta dužnost ukinuta, što je zaljuljalo njegove odnose s vodećim ljudima u HRS-u, a tu važnu ulogu i dalje ima Zoran Gobac.









“Nisam mogao prihvatiti da me se želi minimizirati. To ne dam nikome jer smatram kako je poštovanje iznimno važno, za to sam se borio. Osnažilo me što ljudi razumiju što sam napravio. Najviše mi je žao što su oštećena djeca i treneri koji su mogli od mene naučiti”, govorio je Červar za HRT žaleći se na to da je u hrvatskom rukometu bio gurnut u stranu. Bio je to bolan udarac, a može li se rana zacijeliti sada kada je moguć povratak na klupu reprezentacije u borbi za odlazak na OI u Parizu, to je jedno od pitanja koje čeka odgovor.

Spominje se mogući dolazak stranca, no u osjetljivoj situaciji u kojoj se mora reagirati brzo, u igri je itekako domaći stručnjak, koji bi momčad mogao preuzeti bez puno stresova. Tu se kao kandidat nameće i nekadašnji hrvatski reprezentativni kapetan Slavko Goluža, koji je kasnije bio i izbornik, u razdoblju od 2010. do ’15. godine. Na klupi je vodio momčad u osvajanju triju brončanih odličja na velikim natjecanjima, na Euru 2012. u Srbiji, na Olimpijskim igrama iste godine u Londonu te na Svjetskom prvenstvu kojem je 2013. domaćin bila Španjolska.

Novog podbačaja ne smije biti

Lani je Goluža odbacio mogućnost povratka na izborničku klupu, prije nego je novi izbornik postao Perkovac, a sada, prihvati li se posla, kao glavni cilj bio bi postavljen odlazak na OI u Parizu, za što Hrvatska ima kvalitetu, ali i jaku konkurenciju na turniru s Nijemcima, Austrijancima i Alžircima.









Posao neće biti lak, tko god bude Perkovčev nasljednik na klupi, a jasno je da novog rezultatskog podbačaja ne smije biti. Hrvatski muški rukomet bi teško izdržao novi veliki udarac kao što su bili oni s razočaranjima s velikih natjecanja unatrag četiri godine, još od osvajanja posljednjeg odličja, europskog srebra 2020. na turniru na kojem su domaćini bili Švedska, Austrija i Norveška. Tada je u finalu jača bila Španjolska, a slijedio je veliki hrvatski pad koji se još ne zaustavlja.

Pored podbačaja s Eura i sa SP-a, iz perioda nakon posljednjeg osvojenog odličja pamti se i propuštanje nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju, a novi izostanak s OI se ne smije dogoditi s obzirom na to da se pamte poučne druge priče koliko se teško vratiti na pravi put ako se ode u lošem smjeru, kao što se, primjerice, događa muškoj hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji nakon njezinih odličja iz ’90-ih. Za hrvatske rukometne reprezentativce, udaraca je unatrag posljednjih nekoliko godina već bilo i previše, s promjenama izbornika na tom putu, pa se u odabiru čovjeka za važni zadatak na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Njemačkoj sada jednostavno ne smije napraviti pogreška.