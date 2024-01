Hrvatski je to general koji čudesno zapovjeda vojskom, ali pred njim je najvažnija bitka

Autor: Ivan Lukač

Otkada je Lino Červar napustio klupu 2010. Hrvatska je promijenila pet izbornika. Slavko Goluža je smijenjen jer, pazite, nije ušao u finale, a tri medalje zaredom na velikom natjecanju očito nekima nisu bile dovoljna potvrda njegove kvalitete. Željko Babić Hrvatsku je vodio na dva velika natjecanja i dva puta igrao polufinale te uzeo broncu. Dodajmo tome da je uspio i izboriti nastup na OI u Riju. I njega smo se prelako riješili pa se Červar vratio. Igrali smo pod njim neki neobjašnjiv rukomet koji nam je donio srebro 2020. Naslijedio ga je Hrvoje Horvat koji je imao puno potencijala, ali je izgorio u pritisku i kritikama i nije bio spreman na njih.

Za Horvata se znalo da neće ostati jer kako i bi kad se ponašao bizarno. Još dok on nije službeno dobio otkaz javio se za medije Goran Perkovac. Praktički je napravio izborničku kampanju gdje je kroz medije govorio da želi priliku da vodi reprezentaciju. Očekivano javnost ga je slušala jer radilo se o prvom hrvatskom kapetanu sa zlatom oko vrata.

Baš je Perkovac bio kapetan one legendarne ekipe iz Atlante 1996. Bio je vođa momčadi koja je u ekipi imala igrače kao što: Saračević, Smajlagić, Jović, Ćavar, Matošević…

Tek se mora dokazati

“Izgubili smo respekt kod drugih i to moramo vratiti na idućim natjecanjima” rekao je za 24 sata nakon prošlog prvenstva. Taj respekt već je lagano vratio. Pobjedom protiv Španjolske i dobrom predstavom protiv Francuske, ali tek treba dokazati da pobjeda protiv “furije” nije bila slučajna baš kao i njegov odabir na mjestu izbornika.

Iz Medveščaka je 1989. otišao igrati rukomet u Švicarsku i ostao do mirovine 2003. Igrao je za Borbu iz Luzerna, Suhr i Winterthur. Prije Hrvatske, kratko je igrao za reprezentaciju bivše države i osvojio broncu na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. Bio je odličan lijevi vanjski i definicija lidera. Tako i izgleda kao izbornik.

Kada ga se vidi na klupi ostavlja dojam generala koji zapovijeda vojskom. Miran je i staložen na minuti odmora te zna što reći kada do nje dođe. Jedina mu je zamjeraka što je u odnosu na Španjolsku malo kasno tražio minute odmora. Ključan je i njegov razgovor s igračima kao i to što uz sebe ima Duvnjaka koji pored njega dodatno diže ekipu svojom energijom i pojavom. Na klupi sada imamo dva legendarna izbornika to dovoljno govori.

Bio je izbornik Švicarske i Grčke, trenirao njemački Minden i Lübbecke. Posljednji klub bio mu je švicarski Kriens iz Luzerna. Bio je u kombinacijama za klupu Hrvatske još 2010., kad su mu konkurenti bili Slavko Goluža i Kasim Kamenica. Tada je povjerenje, pomalo i logično, dobio Goluža. On je tada bio pomoćnik Červaru te duboko upoznat s hrvatskim rukometom, a kao i Perkovac ima status legendarnog kapetana.









Bilo je mnogo upitnika kada je on došao. Iako je imao veliku karijeru godinama nije radio u Hrvatskoj kao i to što nije imao nešto previše iskustva na klupi. Da, vodio je Švicarsku i Grčku, ali te dvije momčadi daleko su od renomea i ciljeva kakve ima Hrvatska. Svoje liderske sposobnosti odmah je pokazao kada je sjeo na klupu.

Nije krio da je pun da je ambiciozan, a jasno je dao do znanja da planira uvesti jasnu hijerarhiju, oživiti kult reprezentacije, a kako i priliči svakom generalu, disciplinu je htio dovesti do vrhunca. Polako gradi sve to, ali najbitnije je da da sagradi igru.

Protiv Francuske nismo vidjeli puno uigranih akcija. Previše smo ovisili o nekom pojedinačnom potezu. Ponovno smo zaboravili da imamo krila (a imamo krila svjetske klase). Razumljivo i da mu je koncepciju igre pokvarila i ozljeda Martinovića, ali sve se to da popraviti. Pobjeda protiv Mađarske je prvi korak. Korak po korak, a onda ćemo vidjeti koliko zapravo vrijedi. U svakom slučaju ima potencijala da ovo postane njegova Hrvatska kao što su to prije njega napravili Kljaić, Červar i Goluža.