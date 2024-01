Hrvatski izbornik nakon neprospavane noći: ‘Da mi je to netko rekao, teško bih povjerovao’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Dan nakon veličanstvene pobjede Hrvatske nad Španjolcima na startu Europskog rukometnog prvenstva (39:29) i djelomično neprospavane noći oglasio se hrvatski izbornik Goran Perkovac. Osvrnuo se, dakako, na trijumf nad europskom velesilom i najavio nadolazeći okršaj protiv Austrijanaca koji je na rasporedu u nedjelju u 20.30.

“Utakmica protiv Španjolske bila je vrhunska predstava našeg tima, teško je bilo što pronaći što nije bilo dobro. Pustit ćemo da nas nosi val te dobre igre i atmosfere koju smo doživjeli u petak. To je silan motiv za tim”, otkrio je Perkovac na startu. Iza njega je noć u kojoj se nije previše naspavao.

“Spavao sam tri sata, sada počinje ono vrijeme pijeska u očima, makar nema ljepšeg nego kada se pobjeđuje. Da mi pobjeđujemo, a da izbornik ne spava, to bih poželio uvijek”, objašnjava hrvatski izbornik koji se osvrnuo na nevjerojatnih 39 golova postignutih Španjolcima.

Nevjerojatna efikasnost

“Da mi je netko rekao da će Hrvatska zabiti 40 Azerbajdžanu, a ne Španjolskoj, teško bi povjerovao. Imali smo pet tehničkih pogrešaka i efikasnost preko 90%”, dodao je Perkovac, pa se okrenuo Austrijancima.

Imali smo video analizu i s momčadi ćemo to učiniti danas, pa ćemo probati iskoristiti sve njihove slabosti. Možemo mi to sigurno, samo moramo ostati svoji. Austrija nije protivnik koji se treba podcijeniti. Želim da budemo na 100 posto, pa koliko ode daleko.”

Na kraju je otkrio što možemo očekivati u nedjelju: “Igrači su spremni na sve, jer su to profesionalci i ne mislim da će se osjetiti problem širine. Mi ne možemo biti ni na 80, ni na 92 posto, nego na 100 posto, bolja smo momčad od Austrije i to želimo dokazati. Ne pobjeđuje uvijek bolji, nego onaj tko to više želi.”

Hrvatski rukometni savez bit će jedan od suorganizatora Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine zajedno s Norveškom i Danskom, još je to jedan u nizu ponosnih projekata HRS-a s ciljem promocije rukometa. Igrat će se diljem Hrvatske u poznatim dvoranama, a održava se od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine.