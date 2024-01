Hrvatska pomogla novom biseru Srbije: ‘Pravi izbor, drže to na fantastičnom nivou’

Borba na Europskom prvenstvu rukometaša u Njemačkoj danas počinje za Hrvatsku u utakmici protiv Španjolske, a u ostatku programa, svoj prvi test imat će i reprezentacija Srbije u ogledu s Islanđanima. U toj borbi, među adutima Srbije bit će 31-godišnji Predrag Vejin, član našičkog Nexea, koji u klupskom dresu u Hrvatskoj za suigrača ima i jednog svojeg jako mladog sugrađanina, 17-godišnjeg Ognjena Cenića, koji je prošao mlađe dobne kategorije u Barceloni, a sada se taj srpski biser razvija u hrvatskom klubu.

O tome kako se radi u Našicama, iskusni reprezentativac Vejin govorio je u razgovoru za srpski Mondo, s puno pohvala na račun hrvatskog kluba u kojem je u prvom dijelu sezone uhvatio formu za reprezentativne izazove u Njemačkoj. Za 31-godišnjeg desnog vanjskog našičkog Nexea i srpske nacionalne momčadi je boravak u Hrvatskoj jako ‘legao’ otkako je 2021. došao iz poljske Wisle Plock. O tome govore pohvalne riječi na račun našičkog kluba.

“Našice mi jako prijaju, Nexe je klub koji treba biti uzor drugim klubovima na Balkanu kako treba funkcionirati”, rekao je Vujin, rodom iz Apatina, iz Vojvodine, koji smatra da se i ondje radi dobro. Vojvodinu je hvalio, uspoređujući stabilnost tog kluba s onim našičkim.

