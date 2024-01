Hrvatska mora prihvatiti povratak u realnost: ‘Ljudi, teško je, ali tako je, nemojte ih samo satrati’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Djelovao nam je i on zatečeno, nakon poraza hrvatske rukometne vrste na Euru protiv Mađarske. Naše legendarno krilo Mirza Džomba nije bio isuviše kritičan, odmah se potrudio reći da želi biti realan:

“Prizemljeni smo. Očekivali smo u dubini duše nešto više. Ali, za više moraš bolje igrati ovakve utakmice. Mađari su ne odveć kvalitetnom partijom zaslužili pobjedu. Što pokazuje samo jedno. Momčad je nenadano upala u letargiju i iz nje se nije znala izvući. Već sam početak utakmice bio je jako loš.”

Mirza je svjestan potencijala: “Vraćali smo se, pa imamo mi potencijal za bolju partiju. Ali, razdoblja naše bolje igre trajala su prekratko. Ta letargija je bila preveliko breme”.

Vratili smo se u realnost

Kada govorite o letargiji, koji razlog može biti za tu pojavu? je li riječ o neusredotočenosti ili strahu od utakmice koja je bila jako bitna. Znalo se da je pobjeda nužna?

“Mislim da prvo vuče drugo, a drugo prvo. Izmjenjuje se strah s nefokusiranošću. I dovoljno je da su vam jedan ili dva igrača letargični, nekako izvan utakmice, to se odmah proširi na cijelu momčad. Ne mogu, nitko to ne može reći da nije bilo voljnog elementa. No, volja i fokus su različiti. Toliko neshvatljivih grešaka, pa čak i u običnim dodavanjima, te promašaj bezbroj ‘zicera’, to se dugo nije vidjelo.”

Još je jedna zanimljiva konstatacija koju ističe naš proslavljeni as: “Moramo sami sebi priznati da smo se vratili u realnost”, govori nam Mirza Džomba i dodaje:

Moramo prihvatiti

”Sada bi bilo pogubno satrati ove mladiće. Kako mi to znamo salvom kritika. Mi jednostavno moramo prihvatiti tu gdje smo. I malo zaboraviti prije velikih natjecanja na priče o polufinalu i medaljama. Rukomet se igra i za ostala mjesta. Što želim reći? U ovoj generaciji ima sjajnih, izvanserijskih igrača i šteta bi bilo izgubiti ih.”

Još će i ovo naglasiti: “Reprezentacija se gradi i stvara, a to što smo mi navikli na ono što je nekad bilo jest druga priča. Nismo mi u rukometu bilo tko, svaka zemlja prolazi kroz svoje rukometne krize. Na ovome Euru bilo je i lijepih i loših trenutaka. Nitko nas na ovome natjecanju nije unakazio, dakle malo fali. I to će doći”!