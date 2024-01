Hrvatska mora ovo shvatiti ozbiljno, poslije ovoga nema natrag, bio bi to šamar velikih razmjera

Autor: Andrija Kačić Karlin

Već smo rekli, a želimo biti dobronamjerni, da naše rukometne reprezentativce, pa i izbornika Gorana Perkovca, ne treba pribijati na križ zbog činjenice da se nije došlo do borbe za medalju na nedavno završenom Euru. Osigurne su, hajde, barem olimpijske kvalifikacije. Koje će se igrati sredinom ožujka, a tu posao neće biti nimalo lagan.

U skupini s nama su stari znanci s netom prošlog Eura, Nijemci i Austrijanci, potom i Alžirci. Prve dvije momčadi iz te kvalifikacijske skupine idu na Olimpijske igre u Pariz ovoga ljeta. Naravno da u odlazak u „grad svijetlosti„ svesrdno vjerujemo. Iako, iako…

Ocijenjivajući viđeno na smotri najboljih europskih rukometaša i sami se često zapitamo gdje je pravovaljana istina o našoj rukometnoj reprezentaciji. Toliko turbulencija, od odličnih do očajnih nastupa, pa to ne bi izdržali ni ljudi bez srčanih problema.

Od nebesa, do potopa

U jednom trenutku uzdigli smo i izbornika i igrače u nebesa, nakon superiornog nastupa protiv Španjolske. Tek kasnije smo vidjeli da su Španjolci ispali „kanta za napucavanje„, pa ispred njih je skočila i Austrija koja je nama otela bod. Partija, naša, protiv Austrije bila je zoran primjer kako se ne snalazimo u dvobojima u kojima smo favoriti. Navlas slično bilo je kasnije u porazuma protiv Mađara i Islanđana. Da bismo najbolje partije pružili protiv jakih Francuza, kasnije i prvaka, te Nijemaca.

U svim tim utakmicama, kao po nepisanom pravilu, smjenjivale su se lijepe minute s „crnim rupama„. Znalo bi se dogoditi da i skoro desetak minuta ne zabijemo pogodak, ali i da u dvije minute nadoknadimo četiri gola zaostatka. Pa ti budi pametan i reci koliko vrijedi ova reprezentacija?

Ma, vrijedi više nego što zamišljamo. Dolaze mlade snage, to nešto znači. Vidjeli smo kako su se proveli potpuno ostarjeli Španjolci. Rukomet se ubrzao do automobilskih brzina, napadi su brži i žešći nego u košarci. Samo posve pripremljen igrač može to izdržati. Danas se kreće s centra doslovce jednu sekundu nakon što se primi gol.

Duvnjak i Cindrić nisu na onom nivou

I zato su u našoj momčadi na ovome natjecanju mladi bili bolji od starih. Ne kažemo da su Duvnjak, Karačić i Cindrić razočarali, ali to nisu isti igrači otprije pet, sedam ili devet godina.









Zato smo se oduševljavali vratarom Kuzmanovićem, Klaricom, Martinovićem, Načinovićem… Makar, mladima je nedostajalo iskustva u trenucima kada su se lomile utakmice, ali su nam oni ipak pokazali da je put prema oporavku nacionale rukometne vrste u pomlađivanju. Nema jednostavno drugog rješenja.

Kada se tome doda da ćemo dogodine u siječnju biti i sudomaćin svjetske smotre s Norveškom i Švedskom, moramo zaista uigrati i ojačati momčad. No, to što smo domaćini ne mora puno značiti što se tiče vjetra u leđa. Skupina u kojoj će igrati naša momčad biti će u Hrvatskoj, kad se prođe dalje morat će se u Skandinaviju. U tuđini, dakle, probati nešto zamutiti u pogledu prema polufinalu.

Navijamo za plasman

Rekosmo, nadamo se plasmanu na Igre u Parizu. Čvrsto vjerujemo da bi tamo Hrvatska mogla biti bolja nego s Eura u Njemačkoj. Valjda su i mladi i stari izvukli neke pouke s ovoga zadnjeg natjecanja.









Eto, rukometnih izazova koliko ti srce želi, olimpijske kvalifikacije, nadamo se Igre, pa svjetska smotra. Izbornik Goran Perkovac, koji bježi od samokritike kao i svi naši izbornici dosad, zaslužio je još jednu priliku. No, i njemu visi mač nad glavom. Ako slučajno kiksa na putu za Pariz, znati će mu se sudbina. Pridružiti će se nizu bivših izbornika koji uvijek, pa i danas kritiziraju sadašnjeg šefa reprezentacija. To je kod nas kao neka tradicija.

Kolikogod smo se pomirili da više ne odlazimo redovito do polufinala toliko nismo izgubili nadu da bi nas jedan polufinale, ili medalj vratila među žive. Nedostaje, da, samopouzdanja, osjetilo se to u ovim utakmicama za koje smo rekli da ćemo biti blagi prema našim igračima. I bili smo blagi, znamo da treba vremena.

Naš se rukomet bori za opstanak među elitom. Unatoč maloj bazi, skromnoj domaćoj ligi. Ipak, talenti nam sad usavršavaju u inozemnim klubovima i još uvijek si utvaramo da možemo složiti konkurentnu reprezentaciju. No, o tome razmišljamo samo kada su velika natjecanja, ostalih 11. mjeseci rukomet nam nije ni u primislima. Eh, to je već tretmana tog sporta koji nas je navikao na najbolja jela. U zadnje vrijeme jedemo puru s mlijekom i čekamo barem desert.