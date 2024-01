Hrvatska je ovim potezom najviše izgubila: ‘Ma nismo bili očajni, ali ovo je dobra opomena’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Osjetili smo da je i on malo u nevjerici. Naš sugovornik, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Mirza Džomba morao je malo razmišljati prije nego li nam je odgovorio na jednostavno pitanje:

“Koje je veće iznenađenje, veličanstvena i superiorna pobjeda protiv Španjolaca ili tek neodlučan ishod naših rukometaša protiv Austrije”?, zapitao se i sam.

Rukometni Euro baš nam je počeo senzacijama. Džomba se složio s tom konstatacijom: “Da, ne mogu se načuditi našoj ni prvoj ni drugoj utakmici. Svi mi zaboravimo što je sport, a sport je upravo ovo što se događa nama, ali i drugima, na europskom prvenstvu. Ništa nije sigurno”.

Dva iznenađenja na startu

Pa smo počeli raščlanjivati, utakmicu po utakmicu: “Kako je odigrana utakmica protiv Španjolske teško je i misaono dokučiti. To je jedna od naših najboljih utakmica u povijesti, nemojte imati nikakve sumnje u to. Odigrala je hrvatska reprezentacija puno divnih, nadahnjujućih utakmica, i ova spada u jedne od tih.”, rekao je i dodaje:

“Sjećam se kada smo morali dobiti Poljake s 12 golova razlike, pa u tome i uspjeli. Evo, ovo protiv Španjolaca je na razini tog čuda. Igralo se sada protiv Španjolaca čak i spektakularno, a kada im je brod krenuo nizvodno i Španjolci su se pogubili. Niti smo mi toliko jači od Španjolaca, niti su oni toliko slabiji od nas. Jednostavno, utakmica se tako rasplela. Osobno, uživao sam, igra nam se ubrzala i konkretizirala. Same pohvale imam, još uvijek sam pod prekrasnim dojmom”.

Zar vam dojam nije pokvarila utakmica protiv Austrije i samo osvojen bod? Evo što nam je rekao na tu temu, njegova poruka je bila i više nego jasna po tom pitanju…

Nekako su bili sramežljivi

“Nadam se da taj rezultat neće imati utjecaja na poredak, mislim da će ovo biti kiks bez posljedica. Čvrsto vjerujem da će Španjolci pobijediti Austriju, a mi Rumunjsku. I da idemo dalje prenoseći dva boda. Jest, rezultat je neočekivan. No, neću reći da smo igrali ili izgledali očajno. Jednostavno, to se događa. Austrijanci uopće nisu loši, naprotiv.”, rekao je i nastavlja:









“A mi smo imali barem pet prilika odvojiti se i zaključiti utakmicu, baš svaku smo propustili. Austrijanci su bili uporni, a mi nekako sramežljivi. Bilo je kod nas dobrih akcija, ali promašili smo previše ‘zicera’. K tome, austrijski golmani su nešto i obranili za razliku od španjolskih vratara. Kada se utakmica lomila nismo bili pravi i to je to. Jesmo li podcijenili Austrijance? Čak mislim i da nismo. Možda je momčad samo bila iznenađena snažnim austrijskim otporom. Ipak, nakon svega ima tu jedan dobar poučak”.

Na što određeno misli, rekao je u nastavku, a jasno ističe što je po njemu najveći gubitak za reprezentaciju, ono što je izazvalo najveći šok u reprezentaciji.

“Igrač moraju shvatiti da tu na Euru nema nikoga tko će se predati unaprijed. Svi žele ostaviti trag, to su činili i Austrijanci. Ovo može biti dobrodošla, upozoravajuća pljuska. Rekoh, bez posljedica. Po meni, najveći gubitak nam je ozljeda Martinovića. Sumnjam da se može oporaviti do kraja prvenstva, to je pravi gubitak.”, rekao je i zaključuje:









“Vjerujem u ovu momčad, to sam rekao i prije natjecanja. Pokazali smo da možemo odigrati pravu utakmicu. Jest, oba rezultata su iznenađujuća, ali smo i dalje u finoj situaciji. Dobili smo jedno upozorenje, ali vidimo i u ostalim utakmicama da se slične stvari događaju. Neću ništa prognozirati, ali očekujem još koju partiju kao onu protiv Španjolske”.