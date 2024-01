Hrvatska je nepotrebno sve zakomplicirala, ali jedan rasplet i dalje donosi spas

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska se suočila s prvim problemima na Euru rukometaša u Njemačkoj, i to odmah neugodnim, zbog izostanka pobjede protiv Austrije i ozljede desnog ramena Ivana Martinovića u tom susretu. Bilo je to puno teže nego u dominaciji protiv Španjolaca u prvom kolu, no ta dominacija i pobjeda s +10 još uvijek donosi olakšanje Hrvatskoj – ako se u posljednjem kolu prvog kruga sve odvije sukladno očekivanjima.

Hrvatska u utorak svladati Rumunjsku koja je protiv Austrijanaca završila s -7, a danas protiv Španjolaca imala je poraz s 12 golova razlike. Tu ne smije biti upitnika, Rumunji moraju pasti, a onda će se gledati prema raspletu utakmice Španjolske i Austrije koja Hrvatskoj može donijeti spas što se tiče bodovnog učinka za odlazak u drugi krug.

Ako Španjolci svladaju Austrijance, prošli bi dalje zajedno s Hrvatskom, u slučaju da ne bude teškog kiksa protiv Rumunja. U skupinu drugog kruga bi Hrvatska onda odnijela dva boda iz utakmice protiv Španjolske, a važna je pritom i gol-razlika od +10 u odnosu na Španjolce, koju bi Hrvatska također prenijela.

Ima i opasna varijanta

Hrvatska prije svega mora svladati Rumunjsku i time potvrditi ulazak u drugi krug, a poslije te utakmice koja je u utorak na rasporedu u 18 sati, gledat će prema ogledu Španjolaca i Austrijanaca koji će istog dana igrati u večernjem terminu, u 20:30 sati. Pobjeda Austrijanaca u tom susretu donijela bi Hrvatskoj probleme s obzirom na to da bi se dalje išlo samo s jednim bodom, a isto bi se dogodilo i ako Austrijanci uzmu bod protiv Španjolaca i tako također prođu u drugi krug.

Španjolska će biti favorit u tom susretu, no austrijska momčad, koju s klupe vodi stari slovenski reprezentativni as Aleš Pajovič, pokazala je da je se ne smije podcijeniti na ovom Euru. U slučaju da prođe dalje, skupa s Hrvatskom, i jedni i drugi ponijeli bi u skupinu drugog kruga po jedan bod.

Treba pritom vidjeti i kako za sada stoje stvari u dvije grupe s kojima će se u drugom krugu spojiti skupina s hrvatskim rukometašima. Riječ je o skupini A iz koje je domaća Njemačka već osigurala prolazak dalje, a druga je Francuska koja je u drugom kolu uzela samo bod protiv Švicaraca. Nijemci i Francuzi igraju u posljednjem kolu, a Francuska treba barem bod kako bi prošla u drugi krug zajedno s Njemačkom.

Francuzi još nisu sigurni

U jednoj od dvije skupine koja će se u drugom krugu spojiti s onom hrvatskom, Francuzima u najnepovoljnijoj varijanti prijeti i kraj u slučaju da visoko izgube od Nijemaca, a Švicarci u trećem kolu prvog kruga dođu do uvjerljive pobjede nad Sjevernom Makedonijom. Tada bi Njemačka u drugi krug odnijela dva boda, a Švicarska jedan.

Ako Nijemci i Francuzi odigraju bez pobjednika, išli bi u drugi krug s po jednim bodom, a francuska pobjeda nad Nijemcima značila bi dva boda u drugom krugu za Francusku, a prolazak dalje bez boda za Njemačku. Za Hrvatsku je zanimljiv i rasplet skupine C, a u njoj nakon prva dva kola prolaz dalje već ima Mađarska, dok je na drugom mjestu Island s dva boda više od Srbije.

U toj grupi, Mađari i Islanđani igrat će međusobno u posljednjem kolu, a Mađarima pobjeda osigurava prolazak dalje s dva boda. Ako Island uzme bod, prošao bi u drugi krug zajedno s Mađarima, a obje reprezentacije bi u drugi krug krenule s po jednim bodom. Pobjeda Srbije u trećem kolu protiv Crne Gore i poraz Islanđana od Mađarske mogu dovesti do odlaska Srbije u skupinu drugog kruga s Hrvatskom, a u tom slučaju, Srbi bi dalje išli bez boda s obzirom na poraz od Mađara večeras s 28:27 u drugom kolu.









Napeta borba slijedi

Puno toga je još otvoreno, no ako Španjolska dobije Austriju, Hrvatskoj se ipak otvara lijepa prilika u borbi za jednu od prve dvije pozicije u skupini drugog kruga, u borbi za odlazak u polufinale ovog Eura.