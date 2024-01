Hrvatska nakon senzacije traži pobjedu za drugi krug, dijaspora radi pakao za Austrijance

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska – Austrija (20:30 sati)

Intonirana je, a s brojnim glasovima s tribina SAP Arene, i otpjevana Lijepa naša.

Najava utakmice

Hrvatska ima svoj drugi izazov na Europskom prvenstvu rukometaša u Njemačkoj. U drugom kolu skupine u SAP Areni u Mannheimu čeka Austrija, a bit će to u novom navijačkom ‘ludilu’ koji se sprema na tribinama. Bilo je tako u prvom kolu protiv Španjolske, u uvjerljivoj hrvatskoj pobjedi, a sada se očekuje sličan ugođaj s kojim bi lov na novi uspjeh bio lakši.

Austrijanci, su, podsjetimo, u prvom kolu u grupi također slavili, s 31:24 protiv Rumunja, što nam govori da je riječ o momčadi s kojom nema šale. U takvom tonu, utakmicu protiv Austrije najavio je i hrvatski izbornik Goran Perkovac, spominjući da ne smije biti opuštanja.

“Probat ćemo iskoristiti sve njihove slabosti. Možemo mi to sigurno, samo moramo ostati svoji. Austrija nije protivnik koji se treba podcijeniti. Želim da budemo na 100 posto, pa koliko ode daleko”, rekao je izbornik dok je pred novinarima najavljivao utakmicu drugog kola.

‘Bolji smo od Austrije, to želimo dokazati’

"Igrači su spremni na sve, jer su to profesionalci i ne mislim da će se osjetiti problem širine. Mi ne možemo biti ni na 80, ni na 92 posto, nego na 100 posto, bolja smo momčad od Austrije i to želimo dokazati. Ne pobjeđuje uvijek bolji, nego onaj tko to više želi", dodao je Goran Perkovac.









Na treningu i u analizi Austrijanaca obavljen je sportski dio posla u pripremi za utakmicu, a bilo je i duhovne obnove na svetoj misi u crkvi Svetog Duha u Mannheimu, gdje je danas bila hrvatska reprezentacija. Bilo je ondje i druženja s navijačima koji su gurali Hrvatsku prema pobjedi protiv Španjolaca, a isto ih čeka i danas protiv Austrije.

S druge, austrijske strane, utakmicu su najavili izbornik Aleš Pajovič, nekada sjajni slovenski reprezentativac, te golman Constantin Moestl, koji je imao 17 obrana u pobjedi nad Rumunjskom u prvom kolu. Obojica su se dotaknuli i atmosfere koju su Hrvati napravili na tribinama protiv Španjolske u Mannheimu, a hrvatske boje zauzele su grad i na dan utakmice protiv Austrije.

‘Bilo je kao da se igra u Zagrebu’

"Djelovalo je kao da se utakmica igrala u Zagrebu", rekao je Pajovič o atmosferi koju su hrvatski navijači i navijačice stvorili na tribinama u prvom kolu protiv Španjolaca. Golman Moestl je, pak, rekao da njemu ne smeta 'vruća' atmosfera u korist protivnika.









“Sretan sam kad 10 tisuća Hrvata zviždi. Glavno je da su tribine pune, to te gura naprijed i daje ti bolji osjećaj dok igraš”, rekao je 23-godišnji Austrijanac koji će htjeti jednako impresivnu predstavu kao u prvom kolu protiv Rumunjske. Na hrvatskim igračima je, pak, da Austrijancima pokažu kako su sasvim drugačija priča u odnosu na Rumunje.