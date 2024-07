Hrvatska dominirala protiv Egipćana, raspucani u velikoj provjeri za Pariz

Autor: Ivor Krapac

Hrvatski rukometaši proslavili su uvjerljivu pobjedu nad Egiptom u pripremnoj utakmici uoči Olimpijskih igara u Parizu. Utakmica u Prelogu završena je s 36:29 za momčad koju s klupe vodi Dagur Sigurdsson, a u dolasku do pobjede, najraspoloženiji je bio Mario Šoštarić koji je imao osam golova bez promašaja.

Ivan Martinović i Marin Jelinić imali su po pet golova za Hrvatsku, dok su Egipćane s po pet golova vodili Seif ElDeraa i Omar Yahia. Od hrvatskih golmana, Dominik Kuzmanović imao je šest obrana, a Matej Mandić došao je do četiri obranjena udarca.

Hrvatska je otvorila utakmicu odlaskom do vodstva sa 6:1, no slijedio je povratak Egipćana u igru, sa smanjenjem na 9:8 u središnjem dijelu prvog poluvremena. Slijedila je nova reakcija Hrvatske. Dvije i pol minute do kraja prvog poluvremena na semaforu je bilo 18:13, a prvih 30 minuta završeno je s 18:14 u hrvatsku korist.

Novi nalet u drugom dijelu

U drugom poluvremenu, hrvatski rukometaši imali su svoj novi nalet i otišli su do velikih +8, s 22:14 na semaforu, a slijedila je nova egipatska reakcija u približavanju na 25:20. Hrvatski gosti tada su prijetili povratkom u igru, međutim, prave napetosti do kraja susreta ipak više nije bilo.

Dan nakon utakmice protiv Egipćana, Hrvatska će sutra završiti prvi dio priprema za OI. Nakon toga imat će tri dana odmora, a novo okupljanje i nastavak priprema dogodit će se 11. srpnja u Opatiji. Do prve utakmice na olimpijskom turniru rukometaša u Parizu ostala su još tri tjedna.

Hrvatska će prvu utakmicu igrati 27. srpnja protiv Japana, reprezentacije koju je ranije vodio izbornik Dagur Sigurdsson, a slijede susreti sa Slovencima (29.7.), Nijemcima (31.7.), Šveđanima (2.8.) i Španjolcima (4.8.) u nastavku prvog kruga olimpijskog turnira.

Cilj je barem četvrto mjesto

U prvom krugu turnira u Parizu, cilj je barem četvrto mjesto u skupini s obzirom na to da prve četiri pozicije vode u četvrtfinale. U drugoj skupini su Francuska, Danska, Norveška, Mađarska, Argentina i Egipat, a borbi za olimpijsko zlato trajat će do 11. kolovoza kada je na rasporedu finale kojem je domaćin Lille, točnije, tamošnji stadion Pierre-Mauroy, koji ima pomični krov i ugostit će cijelu završnu fazu rukometnog turnira, od četvrtfinala do finalne utakmice.