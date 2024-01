Velika euforija u TV studiju nakon čudesne pobjede: ‘Ma ponizili smo ih i osramotili’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je imala sjajnu predstavu na početku puta na Europskom prvenstvu rukometaša u Njemačkoj, a nakon pobjede s 39:29 protiv aktualnih europskih doprvaka Španjolaca, dojmovi u studiju RTL-a pokazali su kako je to izgledalo sa strane. Bio je to početak velikog natjecanja kakav se samo može poželjeti.

“Kapa do poda stožeru na najavama i realizaciji svega što su rekli da žele. Perkovac je svu svoju sportsku drskost prebacio na igrače koji su tako igrali od prve do zadnje sekunde. Sve me oduševilo, a da su Španjolci imali jednu obranu golmana, to se nikad nije dogodilo. Razmontirali smo ih u svakom segmentu igre”, rekao je bivši reprezentativac, a danas analitičar Goran Šprem.

Posebno je istaknuo hrvatski obrambeni učinak. “Milina je danas bila gledati obranu. Klupa je cijelo vrijeme skakala, Duvnjak je bodrio ekipu s klupe. S ovakvom igrom moraš gledati daleko, iako će me Perkovac sad zbog toga ubiti. Kad ovako igraš, moraš razmišljati o visokom plasmanu. Mi to zazivamo već godinama i ovo danas je bilo blizu savršenstva”, dodao je Šprem o nastupu koji je jako podignuo ambicije.

‘Deklasirali smo ih i osramotili’

Prvi put u ulozi analitičara u studiju RTL-a na velikom natjecanju, hrvatsku igru hvalio je i Jakov Gojun, nekadašnji majstor obrane u reprezentaciji. “Ponizili smo ih, deklasirali i osramotili. Vratili smo im za onaj poraz u finalu i poslali smo jednu lijepu poruku kladionicama, koje su nas stavile za 11. favorita”, rekao je Gojun, misleći na poraz u finalu Eura odigranog 2020. godine.

Nekadašnji hrvatski reprezentativni majstor igre u obrani dodao je i da je dobro smirivanje euforije u prvoj reakciji izbornika Gorana Perkovca. “Svidjelo mi se kod izbornika što je rekao da moraju dalje biti mirni i tako treba dalje”, istaknuo je Gojun poslije utakmice u kojoj su Španjolci bili ostavljeni bez prave šanse.

“Ne znam koga bih više pohvalio, svi su bili strašni. Perez Vargas je jedan od najboljih golmana na svijetu, a ništa nije mogao. Ubili smo ih, ubili. Treba ići polako, ali moraš postaviti letvicu visoko nakon ovoga”, zaključio je Jakov Gojun, također govoreći o ambicijama koje sada nisu male.

