Hrvatska čeka dvije velike utakmice u Njemačkoj, evo gdje gledati borbu za drugi krug

Autor: Ivor Krapac

Hrvatski rukometaši danas će treći put biti u akciji na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a ovog puta, u utakmici trećeg kola skupine prvog kruga protiv Rumunjske, to će biti u ranijem terminu, u 18 sati, nakon što se protiv Španjolaca i Austrijanaca igralo s početkom u 20:30 sati.

Pada odluka o odlasku u drugi krug, no ne samo to, s obzirom na to da se čeka i odgovor na pitanje o broju bodova za nastavak natjecanja. Dakako, u slučaju da Hrvatska ne napravi teški ‘kiks’ protiv Rumunja, no to se s obzirom na dosad prikazano u Njemačkoj ne smije dogoditi. Hrvatski rukometaši moraju obaviti svoj posao na terenu neovisno o nevolji koja je stigla u remiju protiv Austrijanaca s teškom ozljedom ramena desnog vanjskog Ivana Martinovića, koji je blistao u prvom kolu protiv Španjolske.

Ako Hrvatska opravda očekivanja protiv Rumunja, u utakmici koja će za gledatelje u Hrvatskoj biti u televizijskom prijenosu na RTL-u, slijedio bi pogled prema susretu Španjolske i Austrije u kojem će naklonost hrvatskih igrača i navijača biti na strani Španjolaca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta)









Važni bodovi

U igri su važni bodovi koji se prenose u drugi krug. Hrvatska bi prenijela dva boda iz utakmice protiv Španjolske ako dalje prođu Španjolci, a jedan bod ako u drugom krugu budu Austrijanci, s obzirom na remi iz drugog kola u Mannheimu. Španjolska je favorit, no igra Austrijanaca protiv Hrvatske pokazala je da i oni itekako znaju iznenaditi.

Hrvatska bi se u drugom kolu spojila sa skupinom iz koje se očekuje prolaz Francuske uz već sigurnu Njemačku te s grupom iz koje je već prošla Mađarska, a u igri za prolaz ostali su Island i Srbija. Islanđani su u prednosti s obzirom na to da im je dovoljan bod u posljednjem kolu prvog kruga protiv Mađara, dok Srbija ima imperativ pobjede nad Crnom Gorom i nada se pobjedi Mađara nad Islanđanima.

Malo iza 22 sata će se večeras sve znati. Borba u prvom krugu završava, a drugi krug će u skupini u kojoj se očekuje Hrvatska početi u četvrtak. U drugom krugu Eura bit će odigrana četiri kola, a samo dvije reprezentacije proći će dalje, u polufinale, dok trećeplasiranu u grupi čeka utakmica za peto mjesto na Euru u Njemačkoj.