Hrvat pokosio Karabatića pa ga ekspresno kaznili, pogledajte kako je zvijezda nastradala

Autor: Ivor Krapac

Pripremajući se za Olimpijske igre u Parizu, hrvatski rukometaši danas su ‘skočili’ do Francuske na prijateljsku utakmicu s domaćom reprezentacijom, ali jedna scena iz rane faze susreta nije bila baš prijateljska. U fokusu se našao Nikola Karabatić, legendarni igrač i još uvijek velika zvijezda Francuza, kojeg je oštrim ulaskom na pod poslao hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna.

Nakon starta zbog kojeg je Karabatić ostao ležati, suci su brzo reagirali kaznom za hrvatskog rukometaša. Srni su pokazali crveni karton, a kako je izgledao potez zbog kojeg je kažnjen, pogledajte – OVDJE.

Do kazne je došlo u ranoj fazi susreta, sredinom prvog poluvremena, a to se dogodilo nakon što su francuski reprezentativci rano došli do četiri gola prednosti. Za Hrvatsku nije bilo povratka do kraja prvog dijela. Na predah se otišlo s 18:14 za Francuze pred njihovim navijačima.

Oh ce choc sur Nikola Karabatic 😱😱😱#FRACRO pic.twitter.com/EkpjLKP5eD — Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) July 17, 2024

Novi bijeg u nastavku

Francuski rukometaši izveli su novi rezultatski bijeg u ranoj fazi drugog poluvremena. Otišli su do 22:15, gurajući Hrvatsku u duboku rezultatsku ‘rupu’ u nastupu u kojem na raspolaganju nije bilo kapetana Domagoja Duvnjaka. Podsjetimo, Duvnjak je ostao u Hrvatskoj zbog ozljede mišića koja je opisana kao lakša, a kako sada stvari stoje, povratak u akciju čeka ga u završnici priprema i uskoro na olimpijskom turniru rukometaša.









Hrvatska će prvu utakmicu u Parizu odigrati za 10 dana, 27. srpnja protiv Japana. Kasnije u skupini, slijede i utakmice protiv Slovenije (29.7.), Njemačke (31.7.), Švedske (2.8.) i Španjolske (4.8.), u potrazi za plasmanom u četvrtfinale, za što je potrebno zauzeti jedno od prva četiri mjesta u grupi.