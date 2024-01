Francuzi se spasili čudesnim golom, pogledajte zašto se ljudi bune na skandal u režiji sudaca

Autor: Ivor Krapac

Francuska je ušla u finale Europskog prvenstva rukometaša u Njemačkoj, i to na nevjerojatan način s obzirom na to da je ulazam u produžetke u polufinalu protiv Šveđana izborila golom s istekom vremena na kraju drugog poluvremena, no taj gol Elohima Prandija za 27:27 je sa sobom povukao i dodatnu priču.

Dogodio se udarcem nakon prekida igre. Prandi je zabio s 10 metara, probivši švedski živi zid i golmana, no neki rukometni zaljubljenici istaknuli su detalj zbog kojeg to nije bilo regularno. To bi za sobom moglo povući i novu priču u zaštiti koju Francuzi uživaju kod sudaca, a ovog puta su glavnu riječ sa zviždaljkama imali Slave Nikolov i Gjorgji Načevski iz Sjeverne Makedonije.

Prandi je kod šuta za izjednačenje podignuo nogu s podloge, makedonski sudački dvojac na to nije reagirao, a ljudi koji se bune tvrde da su Nikolov i Načevski pritom previdjeli neregularni gol jer je francuski strijelac podizanjem noge prekršio pravila. Gol o kojem se priča pogledajte – OVDJE.

C’est insensé ! Elohim Prandi arrache la prolongation après un tir incroyable… Suivez le direct > https://t.co/LX6yHaYG9H#FRASUE pic.twitter.com/eLqmKgRmwm — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2024







Šveđani se nisu oporavili

Francuzi su ovaj gol slavili, drugi se bune, a nakon svega, za Šveđane nije bilo povratka nakon što je odluka morala pasti u produžecima. U njima je Francuska brzo rezultatski odmaknula i potom je zadržala prednost na svojoj strani, na putu do 34:30 na kraju utakmice.

Francuski reprezentativci su ovom pobjedom došli korak do četvrtog naslova europskog prvaka, prvog nakon 2014. godine, a sve se dogodilo nakon gola o kojem će se puno pričati, što zbog ‘bombe’ koju je Elohim Prandi poslao, što zbog prosvjeda dijela rukometnih zaljubljenika da gol za izjednačenje i ulazak u produžetke nije trebao biti priznat.









Trenutak o kojem se priča bio je tema i rasprave u studiju RTL-a, u kojem svoje komentare za vrijeme Eura daju nekadašnji hrvatski reprezentativci Goran Šprem i Jakov Gojun. Šprem je o ovoj situaciji imao zanimljiv stav, s riječima da se radi o golu koji je teško poništiti u realnom vremenu, ali vjeruje da bi se to najvjerojatnije dogodilo da su suci Nikolov i Načevski išli gledati snimku. No, do toga nije došlo.