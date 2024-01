Evo tko je svećenik koji je bio s hrvatskim rukometašima: ‘Vidjeli ste kako su ih ovdje dočekali’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatski rukometaši će danas odigrati svoju drugu utakmicu na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a prije nego na red u 20:30 sati dođe na red susret s Austrijom u SAP Areni u Mannheimu, reprezentativci su bili na svetoj misi u crkvi Svetog Duha koja okuplja vjernike u Hrvatskoj katoličkoj misiji Mannheim-Mosbach.

Reprezentativci su u molitvi bili zajedno s mnogima koji će ih večeras bodriti s tribina u utakmici protiv Austrije, a s njima će biti i svećenik koji je vodio misu. Predstavio se u kratkom razgovoru za RTL, uz riječi kako je doživio dolazak hrvatskih rukometaša i čemu se za njih nada na Euru u Njemačkoj.

“Ja sam Robert Ružić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije. Ovdje sam na službi u hrvatskoj katoličkoj misiji Mannheim-Mosbach od 2011. godine”, rekao je svećenik koji je vodio misu s hrvatskim navijačima. “Za nas je druga nedjelja kroz godinu, nastojali smo se držati liturgijskih propisa, a drago nam je da su našoj liturgiji, u našoj misi sudjelovali i naši reprezentativci”, dodao je.

‘Zajednica ih je primila velikodušno i od srca’

“Vidjeli ste i sami da ih je zajednica primila velikodušno i od srca. Zajedno s njima su molili, prosili su Duha božjega da bude s njima”, nastavio je vlč. Ružić, a potom se dotaknuo i zbivanja na terenu. Hrvatska je u SAP Areni u Mannheimu krenula baš moćno, s 39:29 protiv Španjolske u prvom kolu, pokazujući kakve ambicije ima.

“Mi im želimo da Duh bude s njima cijelo vrijeme i da ih dovede do zlatnog odličja, to im želimo od srca. Ovdje je i jedna ekipa navijača iz Prologa, svi smo emocionalno uzbuđeni, ovdje je došla Hrvatska, i to je za nas poseban doživljaj”, rekao je vlč. Ružić u razgovoru za RTL, a najavio je i dolazak na utakmicu.

“Dobio sam ulaznicu od gradonačelnika grada Mannheima i bit ću s njim danas na utakmici Hrvatske i Austrije, zajedno će biti s nama i generalni konzul, koliko sam obaviješten, dolazi i delegacija iz Hrvatske. Bit ćemo tamo, navijat ćemo, nadam se i vjerujem da ćemo na kraju biti zlatni”, zaključio je svećenik koji je vodio misu na kojoj su bili i hrvatski rukometaši.

Razveselili djecu

Hrvatski reprezentativci su na druženju s hrvatskim vjernicima u Njemačkoj najviše razveselili tamošnju djecu. Pozirali su na zajedničkoj fotografiji s ministrantima, u duhovnoj pripremi nekoliko sati prije utakmice u kojoj će se boriti za novu pobjedu u ranoj fazi Eura.

Bit će još puno posla u borbi za ostvarenje želje koju je iskazao vlč. Robert Ružić nakon svete mise u Mannheimu, one o zlatu oko vrata hrvatskih igrača, no najava s +10 protiv Španjolaca je teško mogla biti bolja. Bude li tako raspoložena i protiv Austrijanaca, Hrvatska bi svima poslala novu poruku za kakve je stvari spremna u Njemačkoj.