Evo gdje je najviše zakazala Hrvatska, ovdje baš nije bilo dobro

Autor: Ivan Lukač

Nakon čudesne pobjede protiv Španjolske Hrvatska je sada remizirala s Austrijom i s tri boda ostala na vrhu skupine B. Ne treba previše tugovati ili dizati paniku, odigrala je Hrvatska ponovno odličnu utakmicu, ali je falilo malo više koncentracije, a budimo realni i Austrija je više pokazala od “furije.”

Protiv Španjolske smo doslovno odigrali savršenu utakmicu, a sada protiv Austrije falilo je više žestine u obrani te malo kombinatorike u napadu. Opet, treba naglasiti kako je Austrija bila odlična u obrani kada se susret lomio.

Perkovac je dosta rotirao i tražio svakog igrača. U odnosu na petak napravio je jednu promjenu, a to je Mandić za Ivića i pogodio je. Mandić je sinoć dokazao zašto je drugi najbolji golman Lige prvaka. Odlično je ušao u susret i dao nam priliku da se odvojimo, a kasnije dao još jednu, ali nismo iskoristili. Slična stvar je i za Ivića koji je odmah po ulasku pročitao Webera, ali naši nisu iskoristili. Uz je dodao još jednu obranu kada je Austrija prijetila bijegom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta)







Moćna desna krila

Posebno impresivna bila su naša desna krila. Šoštarić je nakon 8 protiv Španjolske jučer dodao još šest i sada je naš prvi topnik. Miran i precizan te siguran na sedam metara baš ono što nam treba. Kada on odmara tu je Filip Glavaš. Krilo Zagreba zabio je nekoliko važnih golova kada smo bili u krizi te je na kraju došao do brojke 3/3.

Na lijevom krilu Jelenić je odlično ušao u susret, ali ugasio se nakon dva neugodna promašaja te susret završio s 3/5. Vrlo dobar je bio u obrani. Zamijenio ga je Mihić koji je ostao bez gola, ali je imao fenomenalnu obrambenu reakciju u trenutku kada je Austrija prijetila da povede. Kao i Jelenić odlično su par puta s krila se ubacili na crtu.









Na desnom vanjskom imali smo Martinovića i Klaricu. Martinović se nažalost ozlijedio. Do tog trenutka radio je ono što najbolje zna, a to je lomio obranu 1na1. Najbitnije je da što brže ozdrav. Klarica je dobio dosta minuta sinoć te pokazao svoj talent. Zabio je nekoliko teških šuteva, ali nažalost promašio zicer koji je mogao prelomiti utakmicu.

Na srednjem vanjskom imamo tri najveće klase. Cindrić je odlično dirigirao napadom te podijelio nekoliko sjajnih lopti. Imao je hrabrosti i na sebe uzeo zadnji šut ako je to moglo i bolje se odigrati, ali nije prošlo, no iskupio se sjajnim povratnim trkom. Karačić je bio neprimjetan dok je Duvnjak pokušao u obrani remetiti vanjski šut. Što je donekle i uspio, ali onda su počeli odigravati na pivota te je postalo jasno da smo puno bolji u 6-0 nego u 5-1 obrani.

Lijevi vanjski nam nisu bili na razini. Srna u obrani kao da je kasnio uvijek par sekundi, a u napadu je bio odlučan kao i protiv Španjolske, ali nije bio precizan te je on kao i Lučin završio na 1/5. Lučin je imao nekoliko nejasnih susreta, ali su obojica vrlo dobro kombinirali s Načinovićem na crti.

Veron je odigrao znatno bolji napad i dobio je više lopti dok je u obrani bio razinu ispod nego protiv Španjolske, ali i dalje i više nego korektan. Što se tiče Šipića, njega su u potpunosti zagradili, došao je do gola, ali je to bilo to.

Podsjetimo, Hrvatsku u utorak čeka Rumunjska, a Austrija će na Španjolsku. Osim remija Hrvatske vijest dana svakako je i senzacija Švicarske koja je uzela bod protiv moćne Francuske.