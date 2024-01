Dramatično finale rukometnog Eura nakon produžetaka otišlo na stranu Francuza

Europsko rukometno prvenstvo u Njemačkoj došlo je svome kraju, a Europski prvaci su rukometaši Francuske, koji su u velikom finalu savladali Dansku s 33:31.

Kako se i očekivalo utakmica je bila izuzetno izjednačena, bolje su prvo poluvrijeme otvorili Danci, koje je predvodio raspoloženi golman Nielsen, ali do kraja poluvremena Francuska se vraća i na odmor se odlazi rezultatom 14:14.

U drugom poluvremenu ista slika na terenu, Danska se na početku odmiče na dva razlike, da bi Francuzi stalno lovili rezultat i poveli 25:24, nešto više od pet minuta prije kraja utakmice.

