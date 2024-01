Čuda je radio s Hrvatskom, a sad je oštar na drugoj poziciji, nekima se nije svidjelo što im poručio

Autor: Dnevno GIŠ

‘Vrijeme je za rukomet’, tako je od 10. siječnja, kada je spektakularnim utakmicama u Düsseldorfu na nogometnom stadionu Fortune otvoreno Europsko prvenstvo u rukometu, pred povijesnim brojem gledatelja za taj sport pa sve do 28. siječnja, kada ćemo saznati novog prvaka Starog kontineta.

Kroz svo to vrijeme vodi nas i jedan od naših najsimpatičnijih, ali i najtrofejnijih rukometaša Goran Šprem, koji nam kroz emisiju na RTL-u, onako emotivno i stručno, uz Marka Vargeka i Jakova Gojuna, donosi ono najbolje od rukometa iz Njemačke.

Goranu je ovo već osmi put kako nas vodi kroz razna natjecanja na kojima nastupaju naši rukometaši, a bitno je podsjetiti se i njegove velike karijere na terenu, prije nego što je postao TV lice rukometa.

Klupska karijera

Šprem je rođen u Dubrovniku 1979. godine, a profesionalnu rukometnu karijeru započeo je 1996. godine u Badelu 1862 Zagreb, koju je cijelu odradio na poziciji lijevog krila i to više nego pamtljivo.

Nakon odlaska u Medvešćak 2001. godine, Goran se vraća sljedeću sezonu nazad u Zagreb, da bi od 2004. do 2009. godine igrao za više njemačkih klubova, kada je uslijedio povratak u tadašnje Croatia Osiguranje Zagreb, a igračku karijeru je završio 2013. godine u VfL Gummersbachu.

Za vrijeme klupske karijere Šprem je osvojio devet prvenstava hrvatske i osam Kupova, bio je dvaput finalist rukometne Lige prvaka, a u Njemačkoj može se pohvaliti DHB-Pokalom, dok je jednom osvojio i EHF Cup.









Reprezentacija

No ono pravo, veliko Šprem je doživio s reprezentacijom s kojom je uzeo dva zlata, prvo na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine, a zatim na Olimpijskim igrama 2004. godine u Ateni.

Tu je još zlato s Mediteranskih igara iz Tunisa 2001. godine i s Statoil World Cupa 2006. godine, još uz dva srebra sa SP-a 2005. i 2009. iz Hrvatske, a kao član reprezentacije 2004. godine dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar.









Nakon igračke karijere nije se odlučio na trenerski poziv, već se otisnuo u komentatorske vode u kojima zna biti i oštar pa je tako jednom prilikom Zlatka Vujovića nazvao nulom od trenera i marginalcem.

Rukometna obitelj

O svom komentatorskom poslu i aspiracijama Hrvatske na Europskom prvenstvu Goran je nedavno izjavio:

“Ja sam već dugi niz godina na RTL-u pa bez obzira na to, uvijek kada se približava prvenstvo, malo raste euforija i napetost i ja jedva čekam da prvenstvo počne. Nadam se da će cijeli program proći u veselju i radosti, a u to će nas odvesti hrvatska reprezentacija. Ako budu pobjeđivali i ako bude dobar rezultat, onda će to biti puno ljepše i vrijeme će proći za čas u veselju i radosti i sreći. Ja se nadam da ćemo se veseliti tako krajem prvog mjeseca – daj Bože Hrvatskoj medalju.

Ja hrvatsku reprezentaciju vidim kao obitelj. Zadnjih 20 godina, ali i prije, hrvatska reprezentacija uvijek je bila obitelj. Drago mi je da su i nogometaši takvi, ali i sve druge reprezentacije. A posebno mi je drago da je hrvatska rukometna reprezentacija jedan od primjera koji već godinama traje.

To što se to možda ne vidi prema van i što je bilo svakakvih ekscesa, ako i u svakoj obitelji, ne znači da reprezentacija nije jedna velika, prava i čvrsta obitelj. Ja vjerujem da će takva, ali još i čvršća i jača ostati i nakon ovog prvenstva””, rekao je Goran Šprem, s kojim ćemo pozorno pratiti Hrvatsku na Europskom prvenstvu.