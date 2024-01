Červar jasno istupio o ciljevima Hrvatske, neke je ovo i iznenadilo

Autor: Ivan Lukač

Siječanj je što znači da u Hrvatskoj ponovno imamo četiri milijuna rukometnih izbornika, ali samo je jedan najuspješniji. Njegovo ime je Lino Červar, a legendarni strateg iz Umaga dao je svoje viđenje Hrvatske na ovogodišnjem Europskom prvenstvu prije nego je hrvatski start bio sjajan s 39:29 protiv Španjolaca.

“Zvijezda vodilja je uvijek medalja, meni je uvijek bio cilj pobijediti i biti bolji od protivnika. Tako i sada razmišljam. Reprezentaciju sada čini više mladih igrača, gladni pobjeda, ali moramo istodobno biti pametni jer možemo pobijediti bilo koga s jednom skromnošću” rekao je za Hinu.

Zatim dodaje: “Svi danas znaju igrati rukomet, to je već postala fraza. Stoga mi moramo ići polako iz utakmice u utakmicu, trebamo imati samopouzdanje, biti sigurni u sebi i u konačnici moramo biti ambiciozni. Jer, ako imaš visoke ciljeve sigurno da ćeš napraviti veliki rezultat, ukoliko su ti ciljevi niski ostvarit ćeš skromne i niske rezultate“ – poručio je Lino Červar dodavši kako on “puca prema mjesecu jer ako u kojem slučaju izgubi, i dalje će ostati među zvijezdama.”

Vjeruje

Ima povjerenje u ovu ekipu: “Vjerujem u mlade, i zato smatram da je naš uspjeh na Europskom prvenstvo isključivo medalja. Drugo me ne zanima, jer kad vi imate igrače koji igraju u najkvalitetnijim klubovima i ligama u Europi poput Duvnjaka, Cindrića i ostalih, onda takve moraju biti i naše ambicije. Uvijek ponavljam istu tezu – u sportu ne pobjeđuje uvijek tko je bolji, već reprezentacija koja ono što zna – savršeno odigra. Vjerujem u rad i taktiku i rad.”

Recept za uspjeh: “Kad me netko pita koji je uspjeh sjajnih rezultata reprezentacije pod mojim vodstvom i osvajanja čak devet medalja, uvijek odgovaram isto – srce i karakter rukometaša. To je najvažnije jer ja sam osoba odnosno trener koji više gleda na um nego na tijelo i uvijek sam proučavao način na kojem mogu utjecati na glavu igrača.”









Za kraj se osvrnuo i na spektakularno otvaranje turnira pred više od 50 tisuća ljudi: “Godine 2020. godine kada smo osvojili srebro u Stockholmu bilo je 20 tisuća gledatelja, no ovo u Njemačkoj ne nešto što doista treba respektirati. Rukomet je u Njemačkoj iza nogometa, sport broj jedan i to je zasigurno bio sjajan i fantastičan promotivni potez. No, da bi rukomet podigli na još veću razinu treba konzistentnost i u drugim rukometnim elementima i stvarima.”

Podsjetimo, upravo s Červarom na klupi Hrvatska je došla do svoje zadnje medalje. Bilo je to srebro na EP u Švedskoj. Tada smo u finalu poraženi upravo od Španjolske koju je Hrvatska jučer sasvim nadigrala.

Hrvatski rukometni savez bit će jedan od suorganizatora Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine zajedno s Norveškom i Danskom, još je to jedan u nizu ponosnih projekata HRS-a s ciljem promocije rukometa. Igrat će se diljem Hrvatske u poznatim dvoranama, a održava se od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine