Baš nitko prije nije ovako zaludio naciju kao ovaj Hrvat, djevojke je mogao brutalno mijenjati

Autor: Gordan Ivan Šojat

Hrvatska je od svoje samostalnosti iznjedrila sijaset velikih sportskih imena, od nogometa, veslanja, gimnastike, košarke, skijanja i da ne nabrajamo dalje, ali jedan sportaš sjaji možda i najviše od svih, naš rukometni Jordan, Ivano Balić. Povodom Eura, prisjećamo se legendi hrvatskog rukometa…

Ivano je bio više od rukometaša, njegova popularnost u svijetu, barem onom gdje se ozbiljno igra rukomet, bila je bez premca u ono doba, a niti njegov veliki suparnik na parketu Nikola Karabatić, nije dosegao slavu našeg Balića.

Rukometni super star, to je možda najbolji opis Balića, za kojim su žene uzdisale, a muškarci su željeli biti poput njega, dok je on, onako flegmatičan na terenu i van njega, pisao svoja pravila po kojima je živio.









Sportski početci

Ivano je dosta kasno počeo s rukometom, iako je rođen u Splitu, gdje je taj sport u sjeni nogometa i košarke, mladi Balić prvo se okušao kao, nogometaš pa vaterpolist i košarkaš u tadašnjoj Jugoplasitici, ali na kraju rukomet je prevladao.

“Zašto baš košarka? Mislim da sam motivaciju dobio nakon igranja s drugom djecom. Shvatio sam da nisam tako dobar i htio sam biti bolji. Jugoplastika je tu imala veliku ulogu. Momčad s Dinom Rađom i Tonijem Kukočem je bila jedna od najvećih inspiracija za sve, a posebno za klince u Splitu. Jugoplastika je bila ekipa iz snova, osvojila je tri uzastopna naslova prvaka Europe. S vremenom je to postala moja ljubav i s guštom sam odlazio na trening.









Košarka mi je i dalje jedan od omiljenih sportova, ali tada je moja ljubav polako počela nestajati. Moji roditelji Žarko i Stjepanka su bili rukometaši. Već sada možete vidjeti da moj put nije mogao voditi nigdje osim u sport. Oboje su igrali u Italiji gdje sam proveo djetinjstvo, pokraj rukometnog igrališta.”

Rukomet u krvi

Igračku karijeru Ivano je započeo u RK Split s 16 godina i trenirao je paraleno s košarkom, ali malo ljudi zna da je prvu registraciju kao igrač imao u Italiji. Naime, Ivanov otac je sklopio ugovor s Cassano Magnanom nekoliko mjeseci nakon što je počeo igrati rukomet i otišao je tamo igrati finale njihove omladinske lige u lipnju i dobio je nagradu kao najbolji igrač pa se vratio u Split.

“Zanimljivo je da roditeljima nisam odmah rekao da sam počeo igrati rukomet. Saznali su tek kasnije, a bili su i ostali moja najveća podrška. Tijekom cijele moje karijere mi nikad nisu pokušali dati savjet niti utjecati na mene. Dopuštali su mi da budem što jesam, ponekad tvrdoglav, ali pravedan i pošten. Od oboje sam izvukao najbolje što se tiče stila igre. Ispala je to odlična mješavina.

Moj karakter, ta tvrdoglavost me pratila kroz cijelu karijeru. Nekima se to možda nije svidjelo, ali na kraju se pokazalo da je to dobro imati u sportu. Nikada ne odustaj! Odgajan sam s tom izrekom i to je izvor moje tvrdoglavosti. Moraš vjerovati da možeš sve, da možeš pobjeđivati čak i kad nitko ne vjeruje”, rekao je jednom Ivano o svojoj velikoj karijeri.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivano Balic (@ivanobalic_official)

Veliki uspjesi

Pravi rukometni uzlet Ivano ostvaruje u Metkoviću, da bi potom prešao u španjolskog velikana Portland San Antonio, da bi se vratio u Hrvatsku u Zagreb, s kojim nikada nije osvojoio Ligu orvaka i to jedino za čime žali u karieri, da bi na kraju odigrao godunu u Atletico Madridu,te je veliku karijeru završio u HSG Wetzlar, 2015. godine.

Uz klupsku Balić je napravio i veliku reprezentativnu karijeru, a i on je kriv što su kauboji donedavno imali taj naziv, ali su naši novi reprezentativci odlučili kako to više nije njihov nadimak.

S reprezentacijom hrvatske Balić je osvojio Olimpijsko zlato i broncu, Svjetsko zlato i dva srebra te dva Europska srebra i jednu broncu, a sve je počelo 2001. gosine s zlatom s Mediteranskih igara. Uz sve Ivano je dvostruki je dobitnik Državne nagrade za sport “Franjo Bučar” 2004. godine, kao pojedinac i kao član hrvatske rukometne reprezentacije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivano Balic (@ivanobalic_official)

Osebujan karakter

Balić je oduševljavao na rukometnom terenu genijalnim potezima i sporstkom drskošću, a van terena živio je svoj život o čemu se puno pisalo pa su ga Norvežani jedanput opisali kao ljubitelja djevojaka, vina, pjesme te da popuši 15 cigareta na dan, ali Ivano je već godinama u sretnom braku s njegovom suprugom Miriam, s kojom ima troje djece.

”Balić je popio pivo prije utakmice. Prekrasne žene su ga okružile. Degradirao je vlastitog trenera i preuzeo kontrolu nebrojeno puta”, pisali su Norvežani, što ponešto govori o Balićevom karakteru.

Ivano iza sebe ima i jedan neuspio brak s splićanokom Ivanom, s kojom ima sina, a nakon razvoda Balića su spajali s brojnim poznatim damama, poput pjevačice Natali Dizdar i bivše Miss Hrvatske Ivane Ergić, međutim on je potvrdio vezu samo s Zagrepčankom Mašom Pavleković.

Nakon igračke karijere, Ivana su svi vidjeli u ulozi trenera, ali on se opredijelio za ulogu koordinatora za muški rukomet pri HRS-u, ali to je završilo neslavno Nakon neuspjeha u Riju i Francuskoj, da bi se vratio u Hrvatski rukomet kao pomoćni trener prvo Željku Babiću, a onda i Hrvoju Horvatu, a i dalje je aktivan oko rukometne problematike u Hrvatskoj.