VRIJEME JE ZA ‘REALITY CHECK’! Znate li zašto je Hrvatska tako lako izgubila od autsajdera Brazila?

Nema drugog zaključka, Brazil nas je sjajno snimio. Vidio je dobro da Hrvatska voli igrati napad s igračem viške, bez vratara s igračem. Usredotočili su se na otimanje lopte i hrpu golova su nam zabili udarcima sa svoje polovice, otimajući lopte i šaljući ih u praznu mrežu.

Kada je igrače ulovila panika onda je Brazilcima išlo sve što im nikad nije išlo.

S druge strane uspaničeni Hrvati promašivali su “zicere”, sedmerce, ma sve. Debakl je bio na pomolu. Hrvatska je najgore izgledala u trenucima kada se činilo da još može nadoknaditi silan minus stečen još u prvome poluvremenu.

Kad te ne ide, onda te ide još gore, veli aforizam, pa su tako naši vratari bili na vjetrometini, obrana se raspala, Brazilci su imali prelagane šuteve, bila je to jednosmjerna ulica u kojoj su i Hrvati išli u krivom smjeru.

Očaj koji je zavladao u momčadi više se nije mogao otkloniti. Brod se nagnuo i počeo ubrzano tonuti, šok je bio posvemašan, naši su navijači u nevjerici gledali raspadanje momčadi za koju navijaju od suparnika koji je trebao biti usputna prepreka, ružno je reći kanta za nabijanje.

Ne može se reći da se Červarovi rukometaši nisu borili, ni slučajno. Ali, u strategijskom raskoraku se nisu snašli, a kada su se uplašili sve je bilo gotovo.

Šteta, euforija će sada splasnuti, s dvije pobjede Hrvatska može do borbe za medalje, no kako računati na pobjede protiv Nijemaca i Francuza?

Hrvatska će opet na naslovnice, ali kao neugodno iznenađenje. Sport je to. Da se nešto unaprijed zna onda se ne bi ni igralo! Ovome se nitkonije nadao, no Brazil je zasluženo trijumfirao, vodio je od početka do kraja. I valja mu čestitati.