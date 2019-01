(VIDEO/UŽIVO) HRVATSKA PROTIV SENZACIJE SP-a! ‘Sjećate se što je bilo zadnji put kad smo igrali s Brazilom’?

Hrvatski rukometaši igraju u nedjelju u 18 sati u Koelnu prvu utakmicu drugog kruga Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj. Protivnik je senzacija SP-a, Brazil, a Kaubojima će to biti treći međusobni dvoboj protiv Brazilaca, a u prethodna dva su bili uspješni. Tekstni prijenos možete pratiti na portalu Dnevno.

HRVATSKA – BRAZIL 3:6

10′ Červar je zvao time-out i rigao je vatru. Prozvao je igrače za nediscpilinu i očitao im bukvicu. Da vidimo sada.

9′ – Šego brani šut izvana, ali odbija se lopta do Laggera i ovaj zabija. U nastavku opet Hrvatska opet gubi loptu i Brazilci zabijaju na prazan gol.

8′ – Štrlek brzo odgovara i zabija.

7′ – Brazilci gube loptu u napadu, Duvnjak je odapeo s poda i promašio vrata. Hrvatska prima gol Pozzer zabija.

6′ – Štrlek sada zabija s krila.

5′ – Problemi. Hrvatska opet amaterski gubi loptu u napadu, Brazil opet radi kontru, ali Šego brani zicera. U istoj minuti Hrvatska opet gubi loptu, treću za redom, ali sada Brazilci zabijaju na prazan gol.

4′ – Brazil zabija iz kontre nakon što je Hrvatska izgubila loptu u napadu. Borges je bio strijelac.

3′ – Evo nam dvostruke obrane Šege! Prvo je stopirao šut izvana, onda mu je na odbijenu loptu naletio Brazilac, ali Šego opet brani.

2′ – Uzvraća s druge strane Duvnjak!

1′ – Krećemo! Prvi napad ima Brazil. Dvoranom se već ori Zovi samo zovi, Langaro u međuvremenu zabija.

17:55 – Intoniraju se himne, prva je na redu brazilska potom Lijepa naša. Dvorana u Kolnu je puna hrvatskih navijača, ima ih oko osam tisuća.

17:30 – Mogući sastavi.

HRVATSKA: Šego; Štrlek, Vida, Duvnjak, Musa, Stepančić, Karačić

BRAZIL: Almeida; Borges, Chiuffa, Toledo, Pozzer, Langaro, Teixeira

17:00 – Prisjetite se kako je Hrvatska odigrala ostale utakmice na prvenstvu.

16:45 – “Ako je točna informacija da je oko šest tisuća Hrvata već kupilo ulaznice za Brazil, to bi nam puno značilo. U Muenchenu je bilo prekrasno, a bilo bi lijepo da nas navijači podrže i u Koelnu protiv Brazila. Protiv Njemačke će to ići malo teže jer su oni ipak domaćini, ali svaka podrška je dobrodošla”, kazao je Duvnjak.

16:30 – Kauboji su postigli nešto što se rijetko viđa.

16:15 – Červar je na dan utakmice obavio izmjenu.

16:00 – “Oprez je nužan i Lino će sigurno motivirati igrače gledanjem brazilske snimke. Uopće nisu loši. Pa, nisu u drugom krugu slučajno. Brazil je već zadnjih pet, šest godina u stalnom uzletu. Ženski rukomet je u samom svjetskom vrhu, dok su muški bili malo u sjeni. Jako su nezgodni, pogotovo ako ih podcijeniš. Sve su to igrači koji igraju u Francuskoj, Španjolskoj, Poljskoj. Zadnji put smo s njima igrali 2013., jedva smo ih pobijedili. Jako je dobro što imamo podršku navijača, isto je kao da igramo kući, u Zagrebu, Splitu ili Osijeku. I na ovoj utakmici ćemo igrati kući i motiv će biti veliki. Nijemci? Nisu to oni Nijemci otprije, dobri su ali ne nesavladivi. Francuzi s Karabatićem. On nij ena razini od prije nekoliko godina, k tome nemaju Omeyera a mi imamo fenomenalnog Šegu. Dobre su nam perspektive”, rekao nam je uoči meča Petar Metličić.

Do sada su se susreli samo tri puta. Najpoznatiji je svakako susret osmine finala sa Svjetskog prvenstva u Kataru, kada su Kauboji jedva slavili s 26-25, Pobjeda je osigurana tek u samoj završnici pogocima Karačića i Duvnjaka, a za Brazilce je igrala većina igrača koja će se Červarovim trupama suprostaviti i u Lanxess Areni u Koelnu.

Puno, puno lakše bilo je u prvom međusobnom dvoboju, koji se igrao u skupini na Olimpijskim igrama u Pekingu. Hrvatska je “razmontirala” tada neiskusne Brazilce s 33-14, uz sedam golova MIrze Džombe. Brazilci su u Pekingu u skupini uspjeli pobijediti samo još nieskusnije Kineze, ali 11 godina kasnije su na ovom prvenstvu postigli najveći međunarodni uspjeh, plasiravši se u drugi krug.