(VIDEO) ŠVEĐANI POTOPILI HRVATE ZA KRAJ! Težak poraz Červara i ekipe, oprostio se legendarni Kauboj

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je utakmicu za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj. U Herningu je bila bolja Švedska i to uvjerljivo s 28:34, ali bila je to utakmica za prestiž, no, vrlo nebitna zapravo jer su obje momčadi osigurale plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine. Ostaje žal što Hrvatska nije otišla s pobjedom, ali glavni cilj je ipak ostvaren i treba biti skroman. Usput treba reći kako je ovo bila posljednja utakmica Ivana Stevanovića u dresu hrvatske reprezentacije.

HRVATSKA – ŠVEDSKA 28:34

Kraj utakmice.

60′ – Jotić promašuje i na kraju i Šveđani promašuju. Posljednji napad ima Hrvatska i ne koristi ga.

59′ – Bećiri zabija s crte, uz nešto sreće. I onda bomba Anderssona izvana, neobranjivo.

58′ – Lako Šveđani proigravaju na pivota, kao i mnogo puta na ovoj utakmici i novi gol.

57′ – Hrvatska gubi napad, a onda kontra i gol. Bičanić odgovara.

56′ – Bičanić zabija, ali jasno je svima već da je to gotovo. Stivi se razbranio, lijepo, za kraj da ode sa stilom.

55′ – Muče se Hrvati u napadu i na kraju šutira Vranković i pogađa. Dobrodošla obrana Stivija. I onda opet spori napad.

54′ – Pogodak Šveđana nakon vrlo lijepe akcije. Sedam je razlike, bit će to poraz gotovo sigurno za Kauboje.

53′ – Šveđani promašuju, Vida je ušao umjesto Horvata. I izgubili su loptu Hrvati.

52′ – Samo čudo i teški pad koncentracije Šveđana mogu spasiti Hrvatsku poraza.

51′ – Jako lijepa akcija Šveđana i zabijaju na kraju, a onda Hrvati lako gube loptu i novi napad za Skandinavce. Ali Stivi brani. U nastavku probijanje Jotića.

50′ – Novi sedmerac za Hrvatsku i dvije minute za švedskog igrača. Horvat pogađa.

49′ – Stiže kazna, Šveđani zabijaju.

48′ – Štrlek je išao pucati sedmerac, obranio mu je vratar Švedske, Horvat potom uzima odbijenu loptu i ovaj opet brani.

47′ – Musa poentira. Šveđani su pod pritiskom ipak puknuli i prodali loptu. U nastavku grub prekršaj nad Karačićem, mogao ga je jako teško ozlijediti, napravio mu je most i Igor je nezgodno pao na ruku i to ne izgleda baš dobro.

46′ – Vori na klupi dobiva žuti karton, valjda zbog prigovora. A onda je Slišković promašio šut pa onda i Lagergren.

45′ – Vranković uzvraća. Stivi brani Šveđanima.

44′ – Vranković pogađa rašlje sada, perfektan šut izvana. Ali Lagergren lako zabija, Hrvati gube loptu i onda kontra, Stivi brani, ali se lopta odbija u gol. Nema sreće Stivi.

43′ – Šveđani opet vrlo lako zabijaju s crte Petterson je bio precizan.

42′ – Lagergren zabija izvana. Ne dozvoljavaju smanjenje prednosti. Karačić opet zabija nešto kasnije.

41′ – Malo je pretjerao s grubosti Stepančić previše je navlačio igrača i isključen je. Sedam metara za Šveđane i zabijaju. Karačić odgovara brzo pogotkom.

40′ – Jako lijepa akcija, Stepančić zabija na cepelin Karačića.

39′ – Horvat odgovara s krila. Stivi je na golu sada, ovo mu je posljednja utakmica u karijeri za reprezentaciju. Tako je sam odlučio. Prima gol potom.

38′ – Isključen je Bičanić, udario je rukom u lice Nilssona. U nastavku pogodak za Švedsku.

37′ – Červar je zvao time-out, a u nastavku dvije minute dobiva igrač Švedske zbog udarca u lice. Štrlek na kraju zabija.

36′ – Šipić zabija nakon puno muke, a onda Lagergren vrlo lako zabija s druge strane.

35′ – Karačić zabija konačno! No, odgovaraju Šveđani s krila. Nema milosti.

34′ – Puca u blok Stepančić, kontra i novi gol za Šveđane. Katastrofa.

32′ – Šveđani zabijaju, dakako. Appelgren opet brani i kontra i gol…

31′ – Hrvatska kreće prva. Predugo je trajao napad i iz očaja je odapeo Stepančić, ali to Appelgren brani.

30′ – Šego skida, ali odbijenu loptu odnose Šveđani, to je bio vrlo čest slučaj na ovom prvenstvu. U nastavku gube Hrvati napad, ali Šveđani su bili neprecizni u kontri. Rezulat je prije svega ovakav jer je Hrvatska skupila čak devet tehničkih pogrešaka u poluvremenu.

29′ – Hrvati gube napad, nikako da se u potpunosti vrate. Dvije minute dobiva Mandić zbog pregrubog starta.

28′ – Bičanić se diže i pogađa. Malo su se podigli Hrvati. I Šego onda još brani, sada je prilika za minus jedan. Ključna obrana je to bila, zato kažemo da je Šego možda i najbolji igrač ove reprezentacije.

27′ – Pogodak za Šveđane, Wanne je zabio s krila.

26′ – Stepančić opet zabija, hvata se polako zaostatak. Prokockali su napad Šveđani i Mandić zabija.

25′ – Stepančić pogađa, a onda Šveđani rade prijestup.

24′ – Zabijaju sada Šveđani, Konradsson je strijelac.

23′ – Šipić s crte zabija, Šveđani gube loptu, ali gube je odmah i Hrvati, da bi na kraju Šveđani poklonili loptu Hrvatima i Šipić opet zabija.

22′ – Opet gube loptu Kauboji, Šveđani na neposloženu obranu lako zabijaju. Ne izgleda ovo nimalo dobro.

21′ – Nillson se diže i zabija.

20′ – Šipić je smanjio nakon lijepe akcije.

19′ – Appelgren brani, Ekberg iz kontre vrlo lako zabija.

18′ – Obrana na obranu, Appelgren brani, Šego odgovara i onda opet Šveđanin zaključava vrata. Napad za Švedsku i zabijaju.

17′ – Novi sedmerac nakon dugog napada Švedske. Stivi je skinuo udarac s crte, ali lopta se odbija igraču u ruke i onda je ipak zabio.

15′ – Mandić zabija s krila nakon što je uspješno napravljeno prebrojavanje. Šveđani gube loptu, a onda je sekundu kasnije gube i Hrvati.

14′ – Penal je i za Hrvatsku. Zabija sada Štrlek. Šego odgovara obranom, evo šanse za priključak.

13′ – Sedam metara je bilo za Švedsku i Ekberg zabija opet.

12′ – Ne uspjevaju Hrvati zabiti, Appelgren je obranio, ali odgovara Šego obranom. Stepančić zabija s druge strane.

11′ – Zachirrson zabija nakon što je Hrvatska izgubila još jedan napad. Červar je zvao time-out, ne ide ovo baš.

10′ – Sedam metara za Šveđane, pogađa Ekberg.

9′ – Šego brani, ali opet se Hrvati ne snalaze u kontri i po treći put već gube loptu u napadu.

8′ – Slišković je zabio.

7′ – Stepančić zabija, ali onda Šveđani izvode brzi centar i odmah vraćaju prednost.

6′ – Šego zaustavlja šut s krila, ali onda opet njegova momčad trati napad bezveze i Šveđani iz kontre ovaj put zabijaju. Loš start Hrvatske.

5′ – Šutira izvana Nilsson i pogađa. Slišković je u nastavku iznudio sedam metara, ali Horvat promašuje gol.

4′ – Odgovara sada Musa s druge strane.

3′ – Protratili su Hrvati još jedan napad. Na kraju s crte zabija Nilsson.

2′ Prvi gol na utakmici Nilsson zabija.

1′ – Prvi napad ima Švedska. Odmah to brani Šego, ali na kraju Mandiću ispada lopta u kontri.

20:26 – Intoniraju se himne. Prva je na redu Lijepa naša.

20:25 – Šteta, ali dvorana je na kraju poluprazna, iako se očekivao veliki dolazak.

20:07 – “U pitanju je jedna dobra momčad. Igraju jako dobru obranu i imaju dva odlična golmana, a krasi ih i dobra tranzicija. Vidjeli smo to i u utakmici protiv Danaca, protiv kojih su bili blizu pobjede. Međutim, vjerujem u našu momčad. Mislim da ih dobrom obranom možemo zaustaviti”, smatra hrvatski rukometaš Vranković.

“To smo pokazali i u prijateljskoj utakmici koju smo odigrali prije par mjeseci. I Hrvatska i Švedska mogle su završiti u polufinalu Svjetskog prvenstva, ali nam ovaj turnir nije donio sreću. Sada se borimo za to peto mjesto, vjerujem da možemo pobijediti i drago mi je što smo već izborili te kvalifikacije za Olimpijske igre, što nije bilo nimalo lako”, zaključuje.

20:00 – Prisjetite se kako je to izgledalo protiv Njemačke i zašto su iz reprezentacije tvrdili da su pokradeni.

19:55 – Što švedski mediji pišu o utakmici s Hrvatskom?

19:50 – Horvat je najavio utakmicu.

19:45 – Bilo je dosta polemike uoči ovog sraza jer su Šveđani utakmicu proglasili nevažnom i javno kazali kako im se zapravo niti ne da igrati. Javnost bi mogla ostati šokirana ako će Šveđani ovo tankirati, međutim, nadamo se profesionalnosti.

19:30 – Momčadi se pridružio Lovro Jotić, a Blažević je napustio reprezentaciju uoči ove utakmice.

Sa Šveđanima će izabranici Line Červara odigrati revijalnu utakmicu za prestiž, s obzirom da su obje momčadi ostale bez polufinala, a osigurale su olimpijske kvalifikacije.

Švedska je protivnik s kojim smo prošle godine igrali dvije prijateljske utakmice, ubilježili smo poraz i pobjedu, ali su puno bitniju utakmicu odigrali lani u skupini EURA u Spaladium Areni u Splitu, kada je Švedska neočekivano slavila s 35-31. Taj poraz je izbacio hrvatsku reprezentaciju iz borbe za medalju, tako da pred Kaubojima ipak postoji određeni motiv, čega je svjestan i izbornik Lino Červar.

“Ostaje nam zadnja utakmica sa Šveđanima, a svoj cilj smo već ostvarili. No, nastojat ćemo okončati ovaj naporan turnir kao pobjednici. Šveđane znamo vrlo dobro jer smo igrali dvije prijateljske utakmice, igraju brzi centar i imaju odličnu tranziciju, kao i nekoliko vrhunskih igrača. Motiva nam ne nedostaje. Šveđani su nas pobijedili lani na EURU u Splitu i tada nas izbacili iz borbe za medalju. Želimo pobjedu”, kazao je Červar.

Vratar Marin Šego odlično je branio cijelo prvenstvo, a jedinu lošu predstavu imao je u ključnom porazu od Brazila u Koelnu.

“Odmorili smo se i regenerirali. Cijeli turnir smo jako dobro odigrali, iako naša pozicija i borba za peto mjesto to baš ne govori.Vjerovatno će protiv Šveđana biti dosta trke i borbe, ali nastojat ćemo pobijediti da ipak s osmijehom završimo prvenstvo”, kazao je Šego.

Inače, Hrvatska i Švedska su dosad odigrali 12 dvoboja, a obje ekipe imaju po šest pobjeda. Najpoznatija hrvatska pobjeda dogodila se 1996. godine u finalu Olimpijskih igara u Atlanti, kada se Hrvatska domogla zlata čuvenom pobjedom 27-26.

U subotu će se od 17.30 Španjolska i Egipat boriti za sedmo mjesto, posljednje koje vodi u olimpijske kvalifikacije, a u petak se u Hamburgu u polufinalu sastaju Norveška i Njemačka, te Danska i Francuska.