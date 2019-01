(UŽIVO/VIDEO) UTAKMICA ODLUKE ZA HRVATSKU! Kauboji moraju pobijediti: ‘Samo nas jedna stvar može uništiti’

Hrvatska rukometna reprezentacija u 20 i 30 sati igra utakmicu odluke na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj. Popularni Kauboji igraju u Kolnu protiv domaćina i ulaze s nepovoljnim rezultatom, odnosno, uzdrmani nakon teškog poraza od autsajdera, Brazila. Hrvatska mora pobijediti ako želi proći dalje, a tekstni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Dnevno.

HRVATSKA – NJEMAČKA 1:0

1′ – Prvi napad ima Hrvatska. Karačić zabija.

20:26 – Intoniraju se himne, prva je na redu Lijepa naša.

19:40 – Ovaj put neće biti previše hrvatskih navijača, ipak Hrvatska igra s domaćinom i očekuje se dupkom puna dvorana Nijemaca.

19:30 – Prisjetite se kako je to izgledalo u prijašnjim utakmicama.

19:20 – Hrvatska je ostala bez Cindrića…

19:15 – Nakon debakla protiv Brazila pričali smo s Petrom Metličićem koji je žestoki protivnik igre sedam na šest i detektirao je tu metodu pogubnom.

“Ja sam i inače protiv takve igre, a kad je uvedeno to pravilo nije mi bilo drago. I ne volim takvu igru. To je moj osobni stav, zapravo i nebitan. Gubi mi se tu rukometna simfonija, nadigravanje. No, dobro, Červar je posezao za tom strategijom jer mu je znala donijeti bonus. Sada mu je oduzela taj bonus. Vidjelo se od početka da to ne ide na dobro. Ipak, neka šansa se ukazala i opet nas je uništila igra bez golmana. Ono, sve se svelo u toj minuti kada smo bili na minusu od dva gola, izvadili smo vratara i primili gol. Cijela simbolika ove utakmice bila je u tom napadu”, rekao nam je Metličić.

Što je još izjavio pročitajte u nastavku.

19:10 – Hrvatska može proći čak i ako ne pobijedi Njemačku. Evo i kako…

19:00 – Hrvatska rukometna reprezentacija jedna je o rijetkih koja se može pohvaliti da ima pozitivan međusobni omjer s Njemačkom. To je pravi raritet jer ipak je riječ o rukometnoj velesili.

U deset dosadašnjih utakmica Hrvatska je slavila čak sedam puta, Nijemci imaju dvije pobjede, a jedan dvoboj je okončan remijem.

Od sedam hrvatskih trijumfa posebno se izdvajaju oni iz 2003. i 2004. godine koji su Kaubojima donijeli svjetski i olimpijski naslov. U finalnom dvoboju Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. godine Hrvatska je pobijedila s 34-31 i osvojila naslov prvi i zasad jedini naslov svjetskog prvaka.

Godinu dana kasnije na Olimpijskim igrama u Ateni opet su u finalu igrali Hrvatska i Njemačka. I tada je Hrvatska slavila s 26-24, uz devet golova Mirze Džombe te po deset obrana vratara Venia Loserta i Vlade Šole. U obje utakmice koje su slavna povijest hrvatskog rukometa izbornik je bio Lino Červar.

U zadnjih 14 godina Hrvati i Nijemci su se sastali samo dvaput – na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2015. Hrvatska je u razigravanju od petog do osmog mjesta pobijedila s 28-23, a dvije godine kasnije na svjetskoj smotri u Francuskoj Nijemci su pobijedili s 28-21.

U prvom susretu drugog kruga svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, hrvatska reprezentacija je u Koelnu neočekivano izgubila od Brazila 26-29 (13-17) ugrozivši plasman u polufinale.

“Nismo dobro otvorili utakmicu jer se nismo snašli na njihovu duboku obranu 5-1, napravili smo previše tehničkih pogrešaka, a kad su se odvojili, bllo ih je teško sustići. Posebno nas je u prvom dijelu ‘uništio’ Landauro s golovima i asistencijama, a naša obrana nije reagirala dobro. U drugom dijelu, pogotovu u zadnjih 15 minuta nismo izgledali loše, došli smo na samo gol-razlike, a onda su Brazilci zabili jedan posve slučajan gol. Poslužila ih je sreća, ali sreću treba zaslužiti”, kazao je vidno utučeni Červar, koji je kazao kako nas je koštala i ozljeda Luke Cindrića.

“Cindrić zbog ozljede nije mogao nastaviti i to je bio još jedan naš hendikep. Doista, sve što je dobro funkcioniralo u Muenchenu, ovdje nije. Sada moramo pobijediti i NIjemce i Francuze, a bit će to jako teško”.

Manuel Štrlek je s pet golova bio jedan od boljih kod Kauboja.

“Nismo igrali dobro, radili smo toliko tehničkih pogrešaka, a primili previše golova na praznu mrežu. Jako teško je bilo stizati rezultat i tu smo se potrošili. Žao nam je jer smo ovim porazom sve dobro što smo napravili u Muenchenu”, kazao je Štrlek.

Stepančić nakon Brazila

Kad primiš sedam golova na praznu mrežu i to samo u prvom poluvremenu, to te psihički ubije,kazao je nakon poraza od Brazila u Koelnu hrvatski rukometaš Luka Stepančić.

U prvom susretu drugog kruga svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, hrvatska reprezentacija je u Koelnu neočekivano izgubila od Brazila 26-29 (13-17) ugrozivši plasmanu u polufinale.

Stepančić je postigao pet golova iz osam udaraca, no ni njegov učinak nije pomogao da se izbjegne posve neočekivani poraz od južnoameričke selekcije.

“Do jučer je sve izgedalo idelano za nas, a Brazil se pokazao kao svojevrsna nagazna mina. Kad primiš sedam golova na praznu mrežu u prvom dijelu, to te psihički ubije. Imali smo jako puno tehničkih pogrešaka, valjda večeras kao u sve ove utakmice ukupno. Pokušali smo stići, ali i da smo tigli, iskreno, ne bi bilo zasluženo, Brazilci su odigrali fenomenalno. Sada moramo pobijediti Nijemce, koji će također biti pod pritiskom jer igraju doma. Moramo se boriti protiv Nijemaca i Francuza”, izjavio je Stepančić.

“Odigrali smo jako lošu utakmicu, a katastrofalan je bio naš početak. Nismo ušli dobro i onda smo morali stizati veliku većinu utakmicu, a to nije naša igra. Ne znam razlog zašto je to bilo tako, ali se nadam da ćemo to ispraviti. Došli smo u Koeln po dvije pobjede za polufinale, ali ćemo očito morati težim putem. Najbitnije je da ne bude nikakve svađe među nama igračima, skupit ćemo glave i pokušati sve u zadnje dvije utakmice”, izjavio je Karačić.

Željko Musa, koji je bio igrač utakmice protiv Španjolske, protiv Brazila je šutirao svega jednom i postigao jedan gol.

“Imali smo puno i previše tehničkih pogrešaka u obrani i napadu, što su Brazilci iskoristili. Nismo bili pravi i nismo pokazali igru iz prvih pet utakmica. S nama nikad ne može biti jednostavno, i sad se, kao i obično, moramo vaditi”.

I vratar Marin Šego se uklopio u sivilo momčadi, susret je završio sa samo pet obrana.

“Ovaj poraz može utjecati na nas. Mi smo bolja momčad od Brazila, ali to danas nismo pokazali. Loše je i što smo se pošteno svi umorili večeras jer smo stalno stizali rezultat, a već sutra nas čeka utakmica s Nijemcima”.