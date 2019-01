OVO JE NAJBOLJI RUKOMETAŠ SVJETSKOG PRVENSTVA DO SADA!

U prve četiri utakmice Svjetskog rukometnog prvenstva, danski vratar Niklas Landin, branio je nestvarno! Upravo je on najbolji pojedinac dosadašnjeg dijela turnira za većinu rukometnih analitičara.

Danski vratar je u pobjedama svoje reprezentacije skinuo čak 51 posto udaraca suparnika, odnosno obranio je 43 od 85 pokušaja. Još su samo dvojica vratara iznad 40 posto – Norvežanin Espen Christensen i Šveđanin Andreas Palicka.

Ovo daje dodatni optimizam Danskoj, koja je uz Njemačku suorganizator prvenstva, da može pred svojim navijačima osvojiti naslov svjetskog prvaka.

“Bilo je dobro”, rekao je skromno Landin nakon što je bio junak Danske u posljednjoj pobjedi protiv Austrije (28:17). Austrijanci su u 19. minuti poveli 7:3 i ponadali se da mogu do pobjediti, a onda je 30-godišnji vratar njemačkog Kiela postao gotovo nesavladiv. Do kraja utakmice upisao je 14 obrana i odveo reprezentaciju do četvrte pobjede u isto toliko utakmica.

“Obrana mi je puno pomogla. Nije teško ovako braniti kad imaš sjajnu obranu ispred sebe. Odlično smo komunicirali, mijenjali taktiku na njihovim šuterima i na kraju smo ih u potpunosti zbunili. Ovim smo poslali poruku svim sljedećim suparnicima.”

Landinu se nakon utakmice naklonio izbornik Danske, Nikolaj Jacobsen.

“On radi nevjerojatne stvari, Danska je oduševljena. Ima golem autoritet i nevjerojatan postotak obrana. Ako ovako nastavi, mogli bismo do kraja”, rekao je Jacobsen.

Večeras u 20:15 Danska protiv Norveške igra za prvo mjesto u skupini te će ova utakmica odlučiti koja će reprezentacija prenijeti četiri boda u drugi krug natjecanja. Landin će biti na najtežem ispitu jer su Norvežani u četiri kola zabili nevjerojatnih 149 pogodaka.