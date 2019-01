NOVI ISPAD ČERVARA! Izbornik ne odustaje i najavljuje preokret: ‘Nisam mu prijetio i ne idem ja još nigdje’

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, Lino Červar, nastavio je točno tamo gdje je stao nakon utakmice s Francuskom, kada je javno prozvao novinara Dražena Krušlja jer je ovaj napisao kritički komentar o njemu. Červar je koristio vrlo grub izričaj i izazvao je burne reakcije kod javnosti, a dan nakon ispada nastavio je u sličnom tonu.

”Ne mislim da sam rekao nešto posebno. Rekao sam sve što bi svaki građanin ove zemlje trebao reći kad mu se želi obezvrijediti njegov rad i kad mu se ruši dostojanstvo. Poštovanje prema čovjeku trebalo bi biti temelj međuljudskih odnosa. Stojim iza svega što sam rekao sinoć”, izjavio je Červar pred kamerama RTL-a.

Červar se u međuvremenu ispričao zbog svojih riječi nakon utakmice s Francuskom, ali sad je nastavio po starom.

”Ono što su pisali protiv mene, to nisu bile istine. Protiv Brazila nismo primili sedam golova na prazna vrata, nego samo tri. Svi ostali golovi su pali kad smo igrali šest na šest. Cijeli svijet igra napad sedam na šest, a mi bismo znači trebali raditi nešto sasvim drugo. Po vama bih se trebao ispričati čovjeku koji je za mene rekao da sam ja, inovator s osam medalja, najslabija karika reprezentacije. Je li to normalno reći za trenera koji je među najboljima na svijetu? Koji je napisao dvije knjige o rukometu, koji svake godine šalje IHF-u stručne članke. Je li to normalno reći nekome kome je rukomet obitelj i koji za rukomet živi svaki dan? Možda sam bio emotivan, ali stojim iza svega što sam rekao”, kazao je Červar.

Premda je ranije najavio da odlazi s klupe reprezentacije, Červar je kazao kako će ostati.

”Ostat ću još godinu dana. I nakon toga ću raditi nešto drugo i podržat ću svog nasljednika”, rekao je kratko Červar.

Potom je nastavio i ustvrdio da ipak nije prijetio novinaru.

”Ovo nije u redu. To je nezabilježeno u svijetu sporta. Živim za rukomet, on me ispunjava, ali čuti ovako nešto. Bio sam deset godina urednik u novinama, neće me on učiti novinarstvu. Novinar može kritizirati, to je njegov osoban stav, ali svatko tko tako nešto radi mora biti svjestan da to nosi neke posljedice. Nisam mu ja prijetio, samo sam mu rekao da se tako ne ponaša. A mogao bih mu otac biti. Rekao sam ono što mislim i završio bih s tim. Vrijeme je da pričamo o reprezentaciji koja je važnija od ovoga. Na momke sam ponosan. Oslabljeni smo sve izdržali, sav pritisak, srušili smo europske i svjetske prvake i ostvarili smo cilj”, rekao je Lino Červar.