METLIČIĆ SAMO ZA DNEVNO! Primijetio je nešto zanimljivo: ‘Nisam htio nametati tu priču’

”Dobro je bilo, baš je dobro bilo”, govori nam naš stručni komentator, proslavljeni hrvatski rukometni reprezentativac Petar Metličić.

”Ajmo ovako, s pravom smo se trebali bojati Makedonije, taj nužan oprez potreban je na velikim natjecanjima, ako suparniku date prigodu on će je odmah iskoristiti. Makedonci je realno nisu ni imali i stoga se može reći da je to bila odlična partija. Svi su bili ujednačeni, svi su igrali, baš toliko koliko je sjajio, primjerice, vratar Šego toliko smo bili dobri i u napadima, istina riskantnim, bez vratara, ali očito jako učinkovitim. Tu se Makedonci nikako nisu mogli snaći, trpali smo ih nemilice i odveli utakmicu na svoj mlin”.

Kako je igrati u inozemstvu pred tolikim brojem naših navijača?

”Ma, predivno je to gledati i na televiziji. Uživanje pravo, mi volimo sport, narod voli reprezentacije, nas rukometaše prate, evo, kao i nogometaše. Veliki je to uspjeh ovoga sporta koji je zaživio u srcima naših ljudi i zato sam sretan kao malo dijete. Osim toga, kada imate podršku navijača onda igrate kao u transu, ne posustajete, ne stignete razmišljati i greškama, a baš razmišljanje o greškama vas zna kočiti”.

Pa, to je i baština vaše generacije, dodajemo…

”Jest, ali se lako može izgubiti. Mi je očito naslijeđujemo”, odgovara Metličić.

Mladi igrači imaju finu minutažu kod Červara?

”To je zapravo najveća dobit za hrvatski rukomet u dosadašnjem dijelu svjetske smotre. Uđe neki mladac, a on odigra kao iskusan profesionalac, to treneru daje osjećaj širine s kojim se, na koncu konca, dobivaju utakmice. Rukomet je naporan sport, svi moraju igrati, jer umor je u takvom ritmu neizbježan, tko zna štedjeti igrače dođe daleko, ne onaj tko ih brzo potroši”.

Evo, mi smo bili oduševljeni Marinom Šipićem, igračem s crte?

”Ha, on je igrač Nexea iz Đakova i zbog njega sam posebno sretan, nisam sam htio nametati tu priču. Naime, on je, jer mu je otac Kaštelanin, a majka Splićanka, pet godina bio u našoj rukometnoj Akademiji koju vodimo Ivano Balić i ja. Baš, veliki je radnik, uporan borac, sklon učenju, traži uvijek više od sebe. Sad vidim da je i neustrašiv, teško je to procijeniti dok je mlađi, jer ovo na svjetskom prvenstvu su dosad najbitnije utakmice u kojima je nastupao. Priznajem, nisam očekivao takav kvalitativan iskorak, iako sam znao da je riječ o velikom potencijalu. Očito mu i Lino Červar vjeruje, ovo je veliki uspjeh naše Akademije. Imamo, evo, pravog reprezentativca, on je naš ponos sada”.

Kako dalje?

”Isto ovako, oprezno prije utakmice u najavama i neustrašivo na samom parketu. Sad imamo razlog za optimizam, a vidite da imamo i momčad. Mladi dolaze, a dolaze očito da bi ostali. Červar je i dalje lukav, a ovi stariji u momčadi znaju da mogu imati dosta zraka, mislim odmora, jer su mladi pravi. Moramo svi biti zadovoljni. Ne samo ja”!