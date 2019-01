‘KU*AC ME BOLI! OVO JE BORBA ZA GOLI ŽIVOT’: Červar eksplodirao u time-outu i grmio na Kauboje

Puno je živaca izbornik Lino Červar izgubio u utakmici drugog kruga Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Brazila. Njegova je momčad poražena, na kraju ipak, ne tako strašnim rezultatom 29:26, ali na momente je bilo jako, baš jako, gadno.

Hrvatska je katastrofalno otvorila utakmicu, a Brazil je naplatio svaku grešku i vrlo se brzo odlijepio na nedostižnu razliku. Červar je odmah na početku primijetio da nešto nije kako treba i kod rezultata 6:3 je pozvao time-out.

“Uzmite im loptu pa me boli kurac za kontru, ovo je borba za život! Borba za život!” urlao je Lino nadajući se da će se njegova momčad malo trgnuti. Pozvao ih je na red i rekao da igraju nedisciplinirano, ali nažalost dečki se nisu trgnuli i Brazil je do konca poluvremena zabio nestvanih 17 golova! Usporedbe radi, protiv Španjolske su primili 19 u cijeloj utakmici.

Do kraja se debakl nije mogao izbjeći jer čak i u ključnom trenutku kada su krajem drugog dijela uhvatili priključak, Hrvati su napravili grešku koju su Brazilci iskoristili i to je bilo to.