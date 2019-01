‘KAUBOJI’ SU IZAZVALI RIJETKO VIĐEN EFEKT! Ovo još nismo vidjeli, pogledajte što se trenutno događa diljem Europe

U rukometnom svijetu Hrvatska je i dalje priča broj jedan. Doslovce na sve strane primjetno je posipanje s pepelom, jer u ono što ni sami Hrvati nisu vjerovali – još manje su vjerovali ostali.

Priča nam tako naš televizijski komentator utakmice, Filip Brkić kako je i sam zatečen izvedbom hrvatske reprezentacije:

“Ostanem bez glasa i misli, nakon nekih akcija i serija naše momčadi praktički sam prvo bio šokiran, potom oduševljen.. Šola i ja se gledamo, namigujemo si, sretni smo, ali posve iznenađeni. Naši igraju kao velemajstori, što je ipak čudno s obzirom na velik broj mladih igrača u momčadi koji su isplivali u prvi plan”.

Njegov sukomentator Vlado Šola, pak, kaže:

“Uz sreću osjećamo i jednu vrst šoka. Znao sam i ja da je vratar Šego izvanredan čuvar mreže, no on je svoju formu podigao na nikad veću razinu, tempirao ju je, čestitam mu na tom”.

Njemački mediji su preplašeni ovakvom Hrvatskom, s kojom igraju u ponedjeljak u Koelnu u dvorani koja prima 20 tisuća gledatelja. Mnogi njemački navijači već preprodaju karte Hrvatima, no osim te konstatacije Nijemci se više boje onih Hrvata na parketu nego na tribinama:

“Hrvatska momčad se sastoji od niza kvalitetnih igrača, no njihova najveća vrijednost jest što na ovom svjetskom prvenstvu igraju momčadski, strastveno i sa srcem”, kazao je o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji njemački izbornik Christian Prokop. “Hrvati su prvorazredna senzacija prvenstva”, još je dodao.

Sam tvrdi da u Hrvata ima igrača od kojih baš strahuje:

“Apsolutna hrvatska zvijezda je Domagoj Duvnjak, igrač kojeg poznajem i znam što je u stanju uraditi. Bio je najbolji na svijetu kada je 2009. došao u Bundesligu, u HSV, a sada je zvijezda u Kielu. Radi se o igraču koji donosi prevagu i nadam se da su moji igrači svjesni koliko im može nauditi. Ali, Hrvatska nema samo Duvnjaka, imaju još dvojicu vrhunskih playmakera i na toj su poziciji najjači na svijetu. I Karačić i Cindrić su sposobni razigrati suigrače, ali mogu i sami odlučiti susrete svojom pojedinačnom kvalitetom. Pogledajte samo što su uradili Španjolskoj. Bit će to vjerojatno najteža utakmica za Njemačku u drugom krugu”, kazao je Prokop.

Nijemci od svojih rukometaša očekuju proboj u polufinale, a interes za SP je ogroman i raste iz dana u dan. Tako je objavljeno da je zadnju utakmicu u skupini protiv Srbije u Berlinu pratilo skoro 7 milijuna TV-gledatelja, što su brojke koje se mogu usporediti samo s praćenjem Elfa, nogometne reprezentacije. U Koelnu se od ranog jutra stvaraju dugi redovi navijača pred blagajnama koje prodaju ulaznice.

A Španjolci još ne dolaze k sebi nakon poraza od Hrvata. I oni su Hrvatsku doživjeli kao senzaciju, sami se posipaju, također, pepelom, nakon poraza i kompromitiranja šansi da prođu u drugi krug. Hrvate nazivaju nekorektno “balkanskim lisicama”; pa ćemo im mi dodati da su ispali “pirinejski miševi”.

Tipično, Španjolcima su svi krivci osim njih samih. Komentator španjolske javne televizije TVE spomenuo je u izravnom prijenosu “izuzetno naelektriziranu atmosferu” u dvorani koju su dodatno poticali hrvatski igrači s parketa. Novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni, prijestolnici španjolskog rukometa, navode kako Španjolci nisu imali niti protočnost niti rješenja u napadu. “Hrvatska se pokazala moćnijom kako na parketu tako i na tribinama gdje je njena izuzetno brojna publika vodila momčad prema pobjedi. Suci su dopuštali puno kontakta što je korpulentnijim Hrvatima također donijelo prednost”, piše Mundo Deportivo.

Makedonac Kiro Lazarov koji je, kako kaže, sam vjerovao u trijumf protiv Hrvatske isto se posipa pepelom:

“Ne znam stvarno otkuda izvlačite vrhunske igrače. Divim se Hrvatskoj da uvijek uspije pronaći nepoznate i mlade igrače koji se vrlo brzo nametnu kao zvijezde svjetskog rukometa, a imate i Červara. Lino je stari lisac, godinama je u rukometu, zna sve trikove i točno zna zašto je odabrao igrače koje je odabrao. Červar je jedan od najboljih trenera u povijesti i sigurno je da želi završiti veličanstvenu karijeru na najbolji mogući način. Zato Lini treba vjerovati. Duvnjak igra fantastično, a upravo je na nekim posljednjim turnirima nedostajao zbog ozljeda. Bio je tu, ali nije bio pravi. Volio bih da Hrvatska ode do kraja, ali ne želim momcima nabijati pritisak. Prilično sam siguran da će jedan finalist biti netko od Skandinavaca, Danci ili Norvežani, a drugi netko iz terceta Hrvatska – Francuska – Njemačka. Naravno, želim da to bude Hrvatska”.

Najviše se ‘zaribao’ rukometni velemajstor, Veselin Vujović. Tvrdi da navija za Hrvatsku ali da joj baš ne vjeruje. U medijima je bio prije dvoboja s Makedonijom i neprijporno je dao prednost Makedoncima. Sam priznaje da je gadno zabrljao, pogriješio.. A prije dvoboja Hrvata i Španjolaca isto je bio uvjeren da Hrvate čeka poraz. “Sad sam već pomalo i smiješan”, dodaje Vujović. I nastavlja:

“Nevjerovatno je da su Španjolci, prvaci Europe, bili toliko nemoćni. Nisu znali što bi s loptom, nikakve ideje u napadu nije bilo. Hrvatska ih je ubila taktički i zasluženo je pobijedila. Uživao sam gledati Duvnjaka kako igra prednjeg u odbrani. Čudesno je kako se taj dečko bori, podređuje momčadi. Ima srce bizona. Oduševili su me Šego, Mandić, Musa, pa ovaj mali Vranković… Strašna utakmica Hrvatske. Oduševljen sam. Znao sam da je Hrvatska dobra, da znaju igrati, ali da će ovako razmontirati prvaka Europe, to me je iznenadilo i oduševilo, makar ispao naivan”, kaže Vujović. Zaključuje: “Malo me smeta što izbornik Lino Červar voli igrati s dva pivota pa tako usporava igru jer više volim brzi rukomet sa mnogo protrčavanja. No, navijam iskreno za Hrvatsku, ja sam zbog nje sretan”.