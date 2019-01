Photo by Jörg Schüler/Getty Images

KARABATIĆ ŠOKIRAO IZJAVAMA NAKON PORAZA! Pogledajte što je rekao o Hrvatima

Hrvatski rukometaši svladali su Francusku s 23-20 u posljednjoj utakmici drugog kruga Svjetskog prvenstva, koja se igrača u Kolnu. Popularni Kauboji osigurali su treće mjesto u svojoj skupini i osigurali su kvalifikacije za Olimpijske igre i borbu za peto mjesto.

Hrvati su veći dio utakmice vodili i kontrolirali utakmicu, a najveću su prednost ostvarili pred kraj drugog dijela kada su imali plus četiri i napad za plus pet. Francuzi su se uspijeli vratiti na minus dva, ali je na kraju Hrvatska bila koncentrirana i još povećala prednost do kraja.

Nakon utakmice izjave je dao i igrač gubitničke momčadi, Luka Karabatić, a iznenađujuće, sipao je komplimente na račun protivnika.

“Nismo se htjeli odmarati. Svaka utakmica se igra da se dobije. Ali znali smo da idemo dalje pa nije baš bilo lako psihički jer smo željeli i čuvati energiju i dobiti utakmicu. Hrvatska je zaslužila pobjedu, golman je branio odlično. Promašili smo puno zicera i tu smo izgubili utakmicu”, rekao je Luka Karabatić, čije riječi prenosi RTL.

“U polufinalu ćemo najvjerojatnije na Dansku. Gledat ćemo večeras tu utakmicu. Svi smo umorni, ali sad smo u polufinalu i idemo po medalju”, završio je.