JE LI HRVATSKA DOISTA ZBOG OVOGA ISPALA? Metličić za Dnevno donosi vrlo zanimljivu analizu Kauboja

“Nekako mi se sve čini da smo pomiješali ciljeve, ako je cilj bio plasman na Olimpijske igre onda se sve moralo podrediti tome, ali smo naglo visoko poletjeli, pa tresnuli o pod, i sada nam i to visi”, priča naš stručni komentator Petar Metličić, nekad proslaljeni reprezentativac, danas djelatnik svoje rukometne Akademije s Ivanom Balićem.

”Vidjelo se u dvoboju protiv Nijemaca da nam oni leže, imali smo ih u šahu, nismo uspjeli. Jest, sudac se i opredijelio, ali znam da smo dobili Brazilce da bi dobili i Nijemce, lako. U podsvijesti kada znate da nešto ne smijete to vam se onda i događa, baš je tako ispala utakmica protiv Njemačke. I nismo igrali toliko bez vratara, znate da sam i protiv te igre i protiv tog pravila”…

Ta utakmica protiv Brazila je bila prelomnica, kažete?

”Strašan je bio način na koji smo izgubili, stoga nas je sve šokirao. Toliku nemoć od početka do kraja utakmice stvarno nisam očekivao, ali valjda je tako moralo biti. Nismo igrali dobro, zasluženo smo izgubili i što je – tu je. Ali, teško je ispraviti potom brod koji se nagnuo. Već sam rekao, ta igra bez vratara meni nije ni lijepa ni svrsishodna, nama se to obilo o glavu. I oni igrači koji su do tada bili neraspoloženi postali su neraspoloženi. Još se i Cindrić ozlijedio, nije moglo gore. A Nijemci nisu nešto posebno, dalo ih se dobiti. Igrali smo zaista puno bolje nego protiv Brazilaca, ali nije bilo dostatno. Znam da je igrače sputavala nervoza i strah i u tome valja gledati neke nelogičnosti”.

Vise Olimpijske igre?

”Da, a Francuzi nam ne leže. Ne smije nas se otpisati, ali strah postoji. Strah sputava”.

Što kažete Červarov potez s otpisivanjem Jaganjca i pozivanjem Bećirija?

“Teško je meni o tome govoriti. Červar najbolje zna u kakvom je Jaganjac stanju i što može dati. Po meni mu je možda trebalo dati šansu. Ako smo mi prije turnira najavili da su nam cilj kvalifikacije za Olimpijske igre, da nije imperativ medalja, onda smo te mlade trebali gurati. Možda nije trebao igrati stalno, ali je poneku minutu, isto kao Šipić i Mandić, mogao imati. Posebno jer on već godinama igra ozbiljan rukomet. Da se mene pita, on bi bio u sastavu, ali vidimo da Červar uopće praktično ne koristi lijeve vanjske. Baš neke čudne odluke, ali na kraju je on taj koji snosi odgovornost.“

Vaš Šipić bio je odličan protiv Njemačke?

”Jest, on napreduje, u njemu nije bio problem, naprotiv”.