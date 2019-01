HRVATSKA NEOČEKIVANO RASTURILA FRANCUZE: Kapetan Duvnjak objasnio kako se dogodila senzacija

Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala je nastup u kvalifikacijama za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine zahvaljujući 23-20 pobjedi protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u susretu posljednjeg kola skupine I drugog kruga natjecanja po skupinama.

Nakon utakmice izjave je dao kapetan Domagoj Duvnjak.

“Izdržali smo sve ovo danas, i šokove i poraze protiv Brazila i Njemačke, pa onda ranije Brazil dobije Island pa nam je to stvorilo i dodatni pritisak. Uspjeli smo pobijediti Francuze i zasluženo smo osvojili treće mjesto u skupini te ostvarili postavljeni cilj, a to su kvalifikaciije za Olimpijske igre. Naravno da smo se poslije prvog kruga nadali polufinalu, ali dogodio se loš dan protiv Brazila. Sretni smo i ponosni zbog ove pobjede i idemo u Herning osvojiti to peto mjesto”, kazao je kapetan reprezentacije.

“Nije bilo nimalo lagano kako se čini. Odigrali smo stvarno odličnu obranu, Šego je bio fenomenalan, a tada je sve lakše. I prije prvenstva smo naglašavali da će nam obrana donositi pobjede, protiv Španjolske i Francuske je to savršeno unkcioniralo, čak i protiv Njemačke”, naglasio je Duvnjak.

Igor Karačić je unatoč bolovima izdržao cijelu utakmicu.

“Sve me boli, bilo je jako teško, ali najteže je ipak bilo čekajući u hotelu na utakmicu. Ponosan sam jer smo dobili Francusku, našeg starog suparnika. Momci su izvukli svoj maksimum nakon šokantnog poraza protiv Brazila i vrlo slabog prvog poluvremena koje nam je uzelo borbu za medalje. A onda je uslijedilo razočarenje s Njemačkom i trebalo se nakon toga svega vratiti. Dobili smo Francusku, a to mogu samo vrhunke i karakterne ekipe”, rekao je Karačić.

Debitant Marin Šipić ponovno je odigrao hrabru utakmicu.

“Ovo je velika pobjeda nakon svih stvari koje su nam se događale. Momčad je pokazala karakter i kako se gine za dres reprezentacije. Ozračje u ekipi je fenomenalno, i stariji poštuju nas mlade i stvarno je bio užitak igrati u ovakvoj momčadi. Sad nam je još žalnije za utakmicu s Brazilom”, kazao je mladi Splićanin.

“Kad vidiš da možeš odigrati ovako protiv Francuza, pa onako odigrati protiv Francuza, stvarno se pitaš što smo to radili protiv Brazila. Šteta, s ovakvom igrom bili bi dostojan protivnik svakom u završnici. Bilo nam je najbitnije da se Francuzi ne odvoje, da nas ne slome i znali smo recept, a to je obrana. Francuzi u prosjeku zabijaju 29 golova po utakmici, a mi smo im dopustili jedva 20”, kazao je Damir Bičanić.