GAZDA HRVATSKOG RUKOMETA NIKADA NIJE BIO OVAKO PESIMISTIČAN: ‘Vrlo će teško biti plasirati se dalje’

Sve smo bliže 26. izdanju Svjetskog rukometnog prvenstva!

U utorak, na konferenciji za medije, Lino Červar objavio je konačan popis igrača koji će Hrvatsku, od 10. siječnja, predstavljati u Njemačkoj i Danskoj.

Prvi se javnosti obratio dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac koji nikada nije zvučao ovako pesimistično te je u više navrata naglasio da je reprezentaciji teže nego ikada.

“Objektivno, moramo priznati da izborniku nikada nije bilo teže odrediti momčad za Svjetsko prvenstvo. Svima je jasno, onima koji su dobronamjerni, da su trojica igrača koja su operirana i ozlijeđena u zadnjih mjesec i pol dana – Mamić, Pavlović i Marić – bili gotovo stopostotno sigurno putnici za ovo Svjetsko prvenstvo. Međutim, hrvatska rukometna reprezentacija, kao i Savez, nisu navikli na nekakva plakanja i oplakivanja. Mi u Njemačku i Dansku idemo kao i uvijek, s istim ciljem – odigrati najbolje što možemo i nastojati se plasirati što više možemo”, rekao je Gobac na početku presice.

Nastavio je u pesimističnom tonu i istaknuo da jedino što može obećati je to da će se momci boriti do kraja.

“Ne bih puno govorio o našim ciljevima. Nastojat ćemo ih ostvarivati od prvog dana, od prve utakmice koja će biti možda i preteška, pa do sljedećih utakmica. Kada gledamo našu skupinu, vrlo teško će biti plasirati se dalje, a još više s dva ili četiri boda. Naš cilj je da se probamo s četiri boda kvalificirati, a onda bi nam sve bilo lakše. Međutim, kada i ako to napravimo na najkvalitetniji mogući način, čekaju nas Francuzi, domaćini Nijemci i treći protivnik kojeg još ne znamo. Jedino što možemo u ovom trenutku obećati je to da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo što bolji mogući plasman.”

Naglasio je i ozljede u reprezentaciji, a neke od njih su se dogodile i na pripremama.

“Naša momčad je dobra. Posljednjih nekoliko dana se sve to malo i podizalo. Međutim, činjenica je da opet puno ozlijeđenih igrača, par ozljeda se dogodilo na pripremama, tako da jedino što sad možemo obećati je borba na terenu, a što ćemo postići, to ovisi o momcima na parketu, izborniku i njegovom stručnom stožeru koji će svojim znanjem i iskustvom nastojati pomoći da osvojimo što bolji rezultat”, rekao je gazda hrvatskog rukometa.